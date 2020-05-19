Военные развернули в Красноярском крае госпиталь для борьбы с COVID-19

В поселке Еруда Северо-Енисейского района Красноярского края, где была зарегистрирована вспышка коронавируса, военнослужащие Центрального военного округа развернули мобильный госпиталь. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Госпиталь, переброшенный железнодорожным транспортом Кемеровской области и Алтайского края, рассчитан на 100 койко-мест; в нем имеется собственная лаборатория, рентген и аппарат УЗИ, а также отделение реанимации, оснащенное четырьмя аппаратами ИВЛ. Рядом с госпиталем развернут обсерватор на тысячу мест.

К работам было привлечено более 400 военнослужащих, в том числе 77 врачей младших медицинских специалистов, задействовано около ста единиц специальной техники

Напомним, вспышка коронавируса была зафиксирована на минувшей неделе среди работников Олимпиадинского горно-обогатительного комбината золотодобывающей компании "Полюс". По информации регионального оперштаба по борьбе с COVID-19, в понедельник на предприятии было выявлено 866 случаев. Еще 2,79 тысячи тестов показали отрицательный результат.