На Ставрополье за сутки скончались три человека с коронавирусом

В Ставропольском крае медики зафиксировали три новых летальных исхода от выявленных случаев COVID-19 у пациентов. Как сообщил губернатор региона Владимир Владимиров в своем аккаунте в Instagram, увеличилось также количество тяжелых случаев и средней степени тяжести.

- К сожалению, число жертв вновь выросло. Скончались ещё три пациента с диагнозом коронавирусная инфекция. Всего умерших - уже 31. Самые глубокие соболезнования родным, - написал Владимиров.

Сейчас в больницах региона находятся 37 человек с тяжелой формой COVID-19, еще 112 со средней. За сутки на Ставрополье выявили 70 новых случаев коронавируса, а общее число людей с подтвержденным статусом достигло 1600.

Как сообщалось ранее, 18 мая регион переступил планку в 1500 выявленных случаев коронавируса, власти Ставрополья продлили режим самоизоляции, а с понедельника на территории края ввели масочный режим.