Новости

Новый водовод для Симферополя достроят к началу июня 19:43
Вдова астронавта Джона Гленна скончалась от коронавируса 19:33
В Германии из-за коронавируса перенесли 250-летний юбилей Бетховена 18:52
Крупные торговые сети продлили срок продажи товаров без наценки 18:50
Собянин объяснил, где нужно носить маску и перчатки 18:49
Вышел трейлер сериала "Космические войска" от создателей "Офиса" 18:46
В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену 18:39
Собянин назвал число "тяжелых" пациентов с COVID-19 18:36
Экипажам морских судов продлили срок действия квалификационных документов 18:36
Собянин пожелал врачам не терять оптимизма 18:34
Росстат зафиксировал рост ВВП в I квартале на 1,6% 18:32
Собянин рассказал, когда в Москве откроются МФЦ 18:30
На тульском посту проверки пропусков произошла стрельба 18:10
Состоялась конференция Microsoft Build 2020 18:00
В Кировской области нашли пропавшего четырехлетнего мальчика 17:59
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам 17:58
Московским бизнесменам оказали поддержку по кредитам на 9 млрд рублей 17:51
Заслуженный артист РФ Шевченков рассказал о пьяной драке со Шнуровым 17:50
Subaru возобновила работу заводов 17:43
Простые ситуации, когда WD-40 может сильно навредить автомобилю 17:40
Российские школьники выбрали песни для выпускного 17:39
Протоиерей Димитрий Смирнов вылечился от COVID-19 17:38
Названа причина взрыва в обнинском медцентре радиологии 17:37
В Петербурге умерла переводчица Киплинга и Байрона Галина Усова 17:35
Найденный в ЮАР артефакт может переписать историю человечества 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Как помочь детям преодолеть стресс при самоизоляции
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Работающим пенсионерам старше 65 лет оформят третий больничный из-за пандемии
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
Финал на удаленке: премия "Лицей" объявляет Короткий список
19.05.2020 18:39
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену

Текст: Ирина Белова (Краснодарский край)
Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

Во Всероссийском детском центре "Орленок", расположенном на Черноморском побережье под Туапсе на площади в 253 гектара, перенесли первую летнюю смену, которая является шестой по счету в круглогодичном лагере. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Фото: Сергей Михеев/РГ
Минпросвещения разработало программу онлайн-смен для детей на лето

Смену планировалось провести с 30 мая по 19 июня. Когда именно она пройдет и сколько дней будет длиться, пока неизвестно. Также из-за пандемии пришлось перенести четвертую и пятую смены на осень и зиму. Между тем в апреле и мае планировались 14 проектов с участием свыше двух тысяч ребят.

Тем не менее директор "Орленка" Александр Джеус уверен в открытии летнего сезона, подготовка к которому идет полным ходом. В рамках реализации программы развития центра проводится капитальный ремонт дорог и площадей, ливневой системы, а также устройства наружного освещения. Проект учитывает проведение работ для обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения и создание доступной среды.

- Таким "Орленок" вы, наверное, не видели никогда. Мы готовимся к открытию сезона. Идет масштабная реконструкция инженерных сетей. Мы воспользовались тем моментом, когда у нас нет детей, когда можно безопасно производить в том числе земляные работы, - отметил Александр Джеус на своей странице в Facebook. - Уверен, что сезон состоится. Когда и в какие сроки, мы вам сообщим.

Фото: Владимир Аносов/РГ
В Анапе с 1 июня откроются 67 санаториев и пансионатов

Практически все работы в местах массового пребывания детей будут завершены к 25 мая. Реконструкция всех видов наружных инженерных сетей - водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - завершится к 2022 году.

Кроме того, в этом году в "Орленке" откроется новое образовательное пространство - Общественный центр. Там будут размещены учебные кабинеты, кинозал на 720 мест, столовая детского лагеря "Олимпийская деревня", медпункт, библиотека, выставочный зал и музыкальный салон, площадью в 11,5 тысячи квадратных метров.

Кстати, в этом году у знаменитого детского лагеря "Орленок" юбилей - 12 июля ему исполнится 60 лет.

Как уже писала "РГ", в минувшую пятницу власти Кубани сообщили о возможности открытия детских здравниц с 1 июня при стабильной эпидемиологической обстановке. К этой дате ранее готовился и "Орленок".

Все материалы сюжета "COVID-19. Мы справимся!" читайте здесь.

Общество Семья и дети Общество Образование Общество Здоровье Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край COVID-19. Мы справимся!

Главное сегодня

Пандемия коронавируса COVID-19
Пандемия коронавируса COVID-19
Путин: Выплаты в 10 тысяч рублей затронут 22 млн детей
На Кубани возбудили первое в РФ дело о невыплате надбавок медикам
Летние смены в детских лагерях могут перенести и сократить
В Госдуму поступили новые поправки о поддержке граждан и бизнеса
Минздрав: Прививки детям не приостанавливаются
Стоит ли делать прививки в разгар пандемии
Школьные экзамены смогут признать равносильными ЕГЭ