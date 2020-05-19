В детском лагере "Орленок" перенесли первую летнюю смену

Во Всероссийском детском центре "Орленок", расположенном на Черноморском побережье под Туапсе на площади в 253 гектара, перенесли первую летнюю смену, которая является шестой по счету в круглогодичном лагере. Об этом сообщается на официальном сайте учреждения.

Смену планировалось провести с 30 мая по 19 июня. Когда именно она пройдет и сколько дней будет длиться, пока неизвестно. Также из-за пандемии пришлось перенести четвертую и пятую смены на осень и зиму. Между тем в апреле и мае планировались 14 проектов с участием свыше двух тысяч ребят.

Тем не менее директор "Орленка" Александр Джеус уверен в открытии летнего сезона, подготовка к которому идет полным ходом. В рамках реализации программы развития центра проводится капитальный ремонт дорог и площадей, ливневой системы, а также устройства наружного освещения. Проект учитывает проведение работ для обеспечения безопасности дорожного и пешеходного движения и создание доступной среды.

- Таким "Орленок" вы, наверное, не видели никогда. Мы готовимся к открытию сезона. Идет масштабная реконструкция инженерных сетей. Мы воспользовались тем моментом, когда у нас нет детей, когда можно безопасно производить в том числе земляные работы, - отметил Александр Джеус на своей странице в Facebook. - Уверен, что сезон состоится. Когда и в какие сроки, мы вам сообщим.

Практически все работы в местах массового пребывания детей будут завершены к 25 мая. Реконструкция всех видов наружных инженерных сетей - водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения - завершится к 2022 году.

Кроме того, в этом году в "Орленке" откроется новое образовательное пространство - Общественный центр. Там будут размещены учебные кабинеты, кинозал на 720 мест, столовая детского лагеря "Олимпийская деревня", медпункт, библиотека, выставочный зал и музыкальный салон, площадью в 11,5 тысячи квадратных метров.

Кстати, в этом году у знаменитого детского лагеря "Орленок" юбилей - 12 июля ему исполнится 60 лет.

Как уже писала "РГ", в минувшую пятницу власти Кубани сообщили о возможности открытия детских здравниц с 1 июня при стабильной эпидемиологической обстановке. К этой дате ранее готовился и "Орленок".

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