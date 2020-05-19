"Сборная - России" в помощь медикам" - так назывался благотворительный турнир, в котором сыграли лучшие шахматисты России. Одним из главных инициаторов стал Владимир Крамник. Его поддержали Александр Грищук, Ян Непомнящий, Сергей Карякин, Петр Свидлер, Эрнесто Инаркиев, Александр Рязанцев и Евгений Томашевский.

С помощью Федерации шахмат России и при поддержке минспорта восемь гроссмейстеров собрали около 25 миллионов рублей для помощи медикам, которые сражаются против коронавируса в своих регионах. Победил Александр Грищук. Но дело не в занятых местах: весь призовой фонд в равных долях пойдет на борьбу с вирусом в регионах. Турнир получился даже не "благотворительный". Это скорее "турнир благородных". Российский комитет Fair Play, определяющий своих лауреатов в конце декабря каждого года, уже взял гроссмейстеров на заметку.

Владимир Борисович, а как пришла идея организовать такой турнир?

Владимир Крамник: Слежу за событиями в мире с болью. Постоянно на связи с родными в моем Туапсе, и знаю все, что происходит в Краснодарском крае. Позвонил в городскую больницу, где лежат заболевшие, поговорил с главным врачом. Делается все, что можно и нужно. Но многого не хватает, как не хватает ставших дефицитом масок, лекарств в Испании, Италии, США, здесь, в Швейцарии. И невольно задумываешься о том, что можешь сделать ты. И понимаешь: не очень много. И у нас с ребятами родилась эта идея. Очень рад, что ее удалось реализовать в короткие сроки.

Все прошло отлично. Но вы меня все же очень расстроили совсем иным: в прошлом году завершили профессиональную карьеру. Вам - 44. Почему так рано? Вы - 14-й чемпион мира, и все было хорошо.

Владимир Крамник: Все было нормально. Просто я рано начал и в 17 лет вошел в мировую десятку. Но долгая карьера - это напряжение. Я подозревал, что не собираюсь всю жизнь профессионально играть. Когда почувствовал - тяжело выдерживать это постоянное напряжение, как-то потерялась свежесть восприятия, я выбрал для себя момент. Иных причин не было. Другое дело, что турниры не профессиональные, короткие форматы, которые не занимают уйму времени и не отнимают массу энергии, я готов играть два, ну три раза в году. А турнир "Сборная - России" - благотворительный.

Вы играли так здорово, что, может, у вас и мелькнуло: не вернуться ли?

Владимир Крамник: Нет, совсем нет, потому что классические серьезные шахматы - это шесть часов игры и постоянная каждодневная работа. Блиц можно худо-бедно играть, есть база - определенный уровень, и не тратить столько сил на подготовку. Играть в классические шахматы посредственно мне неинтересно. А если хорошо, то требуются полная самоотдача и все, абсолютно все время. Такой мотивации уже нет. Снова возвращаюсь к турниру - с удовольствием играл с ребятами и поиграл бы еще и еще. Даже грустно стало, что все закончилось.

Раньше вы жили в Париже.

Владимир Крамник: Было дело. Уже пять лет, как в Женеве.

Вы сказали, что подозревали, что не будете как профи заниматься шахматами всю жизнь. Что теперь?

Владимир Крамник: Есть немало проектов в сфере искусственного интеллекта, технологий. Немножко тренерская деятельность. Есть еще пара бизнес-дел, к примеру в сфере образования. Прошел год, веду работу сразу в нескольких направлениях, а когда будет что-то глобальное и масштабное, может, переключусь на одно. За последние пару месяцев из-за коронавируса все поставлено на паузу. Должен был опубликовать в журнале одну работу, но компания, которая этим занимается, решила подождать до лета.

Сейчас, не находясь в игре, вы, быть может, смотрите на шахматы отвлеченно. Нет ли впечатления, что сегодняшние шахматы не совсем похожи на то, во что в свое время так по-чемпионски играли вы?

Владимир Крамник: Все меняется в этом мире. Почему бы не измениться и шахматам? Они немножко другие. Многое изменили компьютеры. Если раньше человек классно играл и очень хорошо понимал игру, это чаще всего обеспечивало ему высокий результат. Теперь все не так однозначно. В некотором смысле три качества - хорошая память, способность держать высокую концентрацию на протяжении всей партии и упорнейшая работа - стали очень, очень важными. На мой взгляд, некоторые, чей шахматный уровень объективно выше, сегодня по результатам примерно одинаковы с шахматистами, уровнем им уступающими. Раньше, как ни крути, о шахматах не так много знали, и приходилось именно играть за доской. Сейчас этот игровой элемент чуть сузился, переиграть соперника стало сложнее, а за счет концентрации, если хотите, даже физической подготовки можно побеждать и тех, кто тебя посильнее. Да, шахматы изменились, это не хорошо и не плохо. Это нормально. По-прежнему, как мне кажется, немало интересных партий.

Удержится после пандемии такой интерес к шахматам, как сейчас?

Владимир Крамник: Надеюсь, он будет расти - шахматы в любом случае игра интересная. Понятно, что в отличие от других видов спорта мы сейчас в привилегированном положении. Имеем возможность играть турниры.

Медики на фронте. И любые собранные нами деньги для них не лишние

Спасибо за беседу.

Владимир Крамник: Подождите, подождите. Да, действительно, только прихожу в себя. Подустал. Непросто для нервных клеток, когда играешь на секундах. Но получил удовольствие, удалось провести турнир без помех, мне звонят, пишут, благодарят. Приятно, что турнир прошел с пользой. Переведем все деньги медучреждениям. Главное было помочь. Есть и другая идея. Мы изучали ситуацию. Она сложная, непредсказуемая, некоторые, и по всему миру, критикуют власти за нехватку защитных средств. Это реальная трудность, требующая быстрого решения. Позвольте через вашу газету обратиться к региональному бизнесу. Иногда такие частные собранные деньги помогают врачам в несколько дней решить проблему. Благотворительность сейчас необходима. Любые суммы, собранные и быстро отправленные в точку, где произошла вспышка, исключительно нужны врачам. Особенно в глубинке, а сколько в огромной стране городов и городков, далеких от центра. Медики на фронте, они действительно рискуют. Никакие деньги тут не маленькие, не лишние. Вопрос идет о человеческих жизнях. И местные бизнесмены, да все, кто в силах, могут здорово помочь, сделайте это сразу и решительно.

Представляем собеседника

Приверженец классики

Владимир Борисович Крамник, родился в 1975 году в Туапсе. В 1991-м стал гроссмейстером. Он "классический" чемпион мира в 2000-2006 годах, 14-й чемпион мира по шахматам (2006-2007), обладатель Кубка мира (2013). В составе сборной России трехкратный победитель Всемирных шахматных олимпиад (1992, 1994, 1996), победитель командного чемпионата Европы (1992) и мира (2013). В январе прошлого года объявил о завершении профессиональной карьеры.