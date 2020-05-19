Более 700 студентов Уральского медицинского университета помогают бороться с коронавирусной инфекцией. У каждого свой пост - в регистратуре больниц, в скорой помощи, в реанимации. В опасную красную зону будущие врачи отправились по собственному желанию, написав заявление о том, что хотят на практике научиться побеждать новый вирус, загнавший на карантин весь мир.

- Поначалу было тяжело, особенно постоянно находиться в защитном костюме. Он довольно тяжелый и абсолютно герметичный, как скафандр. Сейчас уже привык и все процедуры: дышать через респиратор, принимать душ из дезинфекторов - воспринимаю как обычное дело, - рассказывает студент второго курса лечебно-профилактического факультета УГМУ Александр Ожигов.

В очаг заражения Александр попал, можно сказать, случайно. Год назад, чтобы набраться опыта, устроился в центральную городскую больницу № 1 Екатеринбурга медбратом-анестезистом. Профессиональные навыки получил еще в медучилище, а когда продолжил обучение в вузе, решил совмещать лекции с практической деятельностью. Смена в реанимации порой учит большему, чем неделя за партой. В апреле именно в этой больнице была зафиксирована первая на Среднем Урале крупная вспышка инфекции - COVID-19 обнаружили у сотни пациентов и сотрудников клиники. Бежать с корабля будущий врач не захотел и продолжил работать в зоне особой опасности.

Тогда же в ЦГКБ № 1 заступили на пост ординаторы-терапевты медуниверситета Владимир Нечепорук и Александр Кугаевский. Их задача - "динамическое наблюдение" за пациентами: врачебный обход в защитных костюмах, контроль за тем, как протекает заболевание у каждого больного. Все это время и ординаторы-терапевты, и студенты жили в гостинице, куда поселили персонал, чтобы не допустить распространение коронавируса.

Пока более опытные студенты находятся "на передовой", их однокашники работали волонтерами в службах Роспотребнадзора или в общественных организациях, доставляя продукты, лекарства и подбадривая ветеранов, оказавшихся в группе риска.

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