На Урале оштрафовали организатора вечеринки во время самоизоляции

Организатора подпольной вечеринки, которую позиционировали как "антикоронавирусную", Ленинский районный суд Екатеринбурга оштрафовал сегодня на 15 тысяч рублей. Ранее, напомним, финансово наказали и владельцев квартиры, в которой проводили это закрытое мероприятие.

"Судом Станислав Словиковский был признан виновным по ч.1 ст 20.6.1. КоАП РФ. Ему назначено наказание в виде административного штрафа, который должен быть уплачен не позднее 60 суток после вступления постановления в законную силу", - рассказала "РГ" пресс-секретарь областной инстанции Екатерина Масленникова. Она уточнила также, что свою вину устроитель вечеринки признал.

Как уже писала "РГ", мероприятие "для своих" провели в ночь с 17 на 18 апреля на съемной квартире в доме на улице Московской. На нем присутствовали десять человек, получивших приглашения в соцсетях. К тому времени в области уже был введен режим повышенной готовности из-за распространения COVID-19, и молодые леди, фактически нарушили закон.

Видео с тусовки попало в интернет и привлекло внимание правоохранительных органов.