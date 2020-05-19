На Урале уволенная за откровенные фото педагог проиграла апелляцию

- В судебном заседании подтвержден факт распространения в социальных сетях в открытом доступе фото и видеоматериалов педагога в обнаженном виде, с элементами насилия, фашисткой символики и других образах, негативно влияющих на психику несовершеннолетних, - пояснила представитель Челябинского областного суда Наталья Прохорова. - Решение об увольнении женщины за совершение аморального проступка, несовместимого с продолжением педагогической деятельности признано правомочным.

В апелляционной жалобе педагог настаивала на том, что откровенные фото и видеосюжеты были сделаны еще до осуществления ею педагогической деятельности (с 2000 по 2008 год) в рамках творческого проекта "Эксперимент", в котором она приняла участие, будучи молодой поэтессой и моделью. Результатом стало издание фотоальбомов, в которые вошли работы местных поэтов и фотохудожников.

Ранее педагог сообщила, что эти фотографии неожиданно "всплыли" после того, как у нее произошел конфликт с руководством детского центра. Причем именно во время конфликта фотографии и видео были переданы для просмотра родителям воспитанников и самим детям. Однако сама она ничего предосудительного в них не видит.

Однако в прокуратуре нашли в находящихся в открытом доступе фото признаки пропаганды насилия, в том числе и сексуального.

Стоит отметить, что педагог не согласилась с доводами прокуратуры и даже потребовала официальных извинений от двух заместителей прокурора Правобережного района Магнитогорска, проводивших проверку по факту скандальных фотографий. Однако и этот иск в был отклонен в Правобережном суде Магнитогорска, а затем и в апелляционной инстанции областного суда.

Однако сдаваться женщина не намерена и готова, если потребуется дойти до Европейского суда по правам человека. Об этом она по итогам рассмотрения апелляции сообщила на своей страничке в соцсетях.