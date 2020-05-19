Средства на выплаты медработникам полностью ушли в регионы

"В прошедшие выходные Казначейством России совместно с Минздравом России, Банком России, органами здравоохранения всех регионов и всеми медицинскими учреждениями обеспечено перечисление стимулирующих выплат в пользу медицинских работников. Все платежные документы, предоставленные в Казначейство России в эти дни, были исполнены в тот же день", - сказал Артюхин.

Он отметил, что на данный момент медработникам уже выплачено более 12 млрд рублей. При этом, многие регионы приступили к выплатам за май.

Ранее правительство России утвердило распределение между регионами 22,4 млрд рублей на доплаты медработникам, помогающим больным с коронавирусом. Субъекты РФ должны за счет этих средств обеспечить выплаты за май. Федеральное казначейство обеспечило возможность проведения платежей в выходные дни 16 и 17 мая.