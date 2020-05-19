Toyota представила Venza, который оказался копией другого кроссовера

Toyota воскресила имя Venza. Этот шильдик красуется на "корме" кроссовера, который мы уже видели месяц назад.

Новый Toyota Venza оказался копией Harrier, который был показан в середине апреля. Внешне - никаких отличий, даже дизайн колёсных дисков не отличается. В салоне тоже всё аналогично с поправкой на зеркальное расположение руля и блока педалей. В чём подвох? Одна модель - Harrier - продаётся на японском рынке, а Venza отправили покорять Соединённые Штаты.

Как и ожидалось, новый Venza будет предлагаться только с гибридной силовой установкой. Мощность 2.5-литрового бензинового ДВС и электродвигателя составляет 222 л.с. Новинка также будет доступна с системой полного привода, который организуют за счёт установки на заднюю ось пары компактных электромоторов.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Расход топлива должен привлечь внимание клиентов к новинке. По предварительным данным, на "сотню" Venza тратит порядка 5.9 литра, в то время как конкуренты в среднем - от 10 до 11.2 литра.

Отметим, что Toyota предоставила не так много технических подробностей о новинке, но указала, что позади задних сидений доступно 1 029 литров. Это не лучший показатель в сегменте, но конкурентоспособный.

Кроссовер Toyota оснащён мультимедийной системой с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa (последний пункт - уникальное предложение для рынка), аудиосистемой с шестью динамиками. Опционально диагональ можно увеличить до 12.3 дюйма, заказать 10-дюймовый проекционный дисплей на лобовое стекло, увеличить количество динамиков до девяти, укомплектовать авто панорамной электрохромной крышей.

В продаже в США Toyota Venza должна появиться этим летом, цены на модель пока не раскрываются. В числе основных конкурентов кроссовера: Honda Passport, Kia Sorento, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe, Ford Edge.