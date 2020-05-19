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19.05.2020 07:35
Рубрика: Легковые авто

Toyota представила Venza, который оказался копией другого кроссовера

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Toyota. Фото: Пресс-служба Toyota.
Фото: Пресс-служба Toyota.

Toyota воскресила имя Venza. Этот шильдик красуется на "корме" кроссовера, который мы уже видели месяц назад.

Фото: auto.ru
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Новый Toyota Venza оказался копией Harrier, который был показан в середине апреля. Внешне - никаких отличий, даже дизайн колёсных дисков не отличается. В салоне тоже всё аналогично с поправкой на зеркальное расположение руля и блока педалей. В чём подвох? Одна модель - Harrier - продаётся на японском рынке, а Venza отправили покорять Соединённые Штаты.

Как и ожидалось, новый Venza будет предлагаться только с гибридной силовой установкой. Мощность 2.5-литрового бензинового ДВС и электродвигателя составляет 222 л.с. Новинка также будет доступна с системой полного привода, который организуют за счёт установки на заднюю ось пары компактных электромоторов.

Фото: Пресс-служба Toyota.

Расход топлива должен привлечь внимание клиентов к новинке. По предварительным данным, на "сотню" Venza тратит порядка 5.9 литра, в то время как конкуренты в среднем - от 10 до 11.2 литра.

Отметим, что Toyota предоставила не так много технических подробностей о новинке, но указала, что позади задних сидений доступно 1 029 литров. Это не лучший показатель в сегменте, но конкурентоспособный.

Фото: Пресс-служба Toyota.
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Кроссовер Toyota оснащён мультимедийной системой с 8-дюймовым тачскрином и поддержкой Apple CarPlay, Android Auto и Amazon Alexa (последний пункт - уникальное предложение для рынка), аудиосистемой с шестью динамиками. Опционально диагональ можно увеличить до 12.3 дюйма, заказать 10-дюймовый проекционный дисплей на лобовое стекло, увеличить количество динамиков до девяти, укомплектовать авто панорамной электрохромной крышей.

В продаже в США Toyota Venza должна появиться этим летом, цены на модель пока не раскрываются. В числе основных конкурентов кроссовера: Honda Passport, Kia Sorento, Nissan Murano, Hyundai Santa Fe, Ford Edge.

Фото: Пресс-служба Toyota.
#Toyota