Распоряжение главы Удмуртской Республики от 18 мая 2020 года № 103-РГ "Об утверждении Плана поэтапного снятия на территории Удмуртской Республики ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19"

В соответствии с поручением Президента Российской Федерации, в целях реализации Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19":

1. Утвердить прилагаемый План поэтапного снятия на территории Удмуртской Республики ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19 (далее - План).

2. Исполнительным органам государственной власти Удмуртской Республики обеспечить выполнение основных показателей, предусмотренных Планом.

3. Министерству здравоохранения Удмуртской Республики совместно с Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Удмуртской Республике организовать мониторинг эпидемиологической обстановки в Удмуртской Республике для подготовки совместных предложений по снятию или введению ограничительных мероприятий.

4. Решение о снятии или введении ограничительных мероприятий, установлении мер коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с показателями Плана принимается Главой Удмуртской Республики.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя Правительства Удмуртской Республики.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

Глава Удмуртской Республики А.В.Бречалов





Утвержден распоряжением Главы Удмуртской Республики от 18 мая 2020 года № 103-РГ

План поэтапного снятия на территории Удмуртской Республики ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19

1. Настоящий План разработан в соответствии с пунктом 3.1 Методических рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека МР 3.1.0178-20 "Определение комплекса мероприятий, а также показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19", утвержденных руководителем Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 8 мая 2020 года (далее - Методические рекомендации).

2. Возобновление деятельности предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями, на территории Удмуртской Республики осуществляется поэтапно (в три этапа) при условии достижения значений показателей, являющихся основанием для поэтапного снятия ограничительных мероприятий в условиях эпидемического распространения COVID-19.

3. Основными показателями являются:

коэффициент распространения инфекции, вычисляемый как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции (Rt);

наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19;

показатель тестирования на 100 тысяч населения.

4. Основным условием перехода к первому этапу является устойчивая тенденция к снижению заболеваемости и отсутствие осложнений санитарно- эпидемиологической обстановки на территории.

Оцениваются значения следующих основных показателей:

показатель Rt - не должен превышать 1,0;

наличие свободного коечного фонда - не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;

охват тестированием населения - не менее 70 на 100 тысяч человек в день.

На первом этапе, с учетом ранее принятых решений, возобновляется работа предприятий и организаций, деятельность которых непосредственно связана с потребителями:

сферы услуг;

сферы торговли непродовольственными товарами.

Вводятся ограничения на площади открываемых объектов торговли непродовольственными товарами (до 400 кв. м площади торгового зала, при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли) и предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м).

Становятся возможными:

занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более 2-х человек и соблюдения расстояния между занимающимися не менее 5 метров;

прогулки на улице не более 2-х человек вместе, при условии социального дистанцирования, исключая посещение мест массового пребывания людей, в том числе детских площадок.

Разрешается осуществление деятельности:

учреждений, подведомственных Комитету по делам архивов при Правительстве Удмуртской Республики;

бюджетного учреждения культуры Удмуртской Республики "Государственный зоологический парк Удмуртии";

музеев и библиотек;

аптек и аптечных пунктов, специализированных объектов розничной торговли, реализующих медицинские и оптико-офтальмологические изделия (оборудование), объектов розничной торговли в части реализации продовольственных товаров и (или) непродовольственных товаров первой необходимости, продажи товаров для садоводства и огородничества, расположенных в том числе в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), а также пунктов выдачи онлайн-заказов, продажи товаров дистанционным способом, в том числе с условием доставки;

объектов розничной торговли непродовольственными товарами, в том числе расположенных в торговых, торгово-развлекательных центрах (комплексах), на территории Удмуртской Республики, за исключением ее осуществления на территориях города Ижевска и поселка Новый муниципального образования "Нововолковское" Воткинского района, при условии соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, из расчёта 1 человек на 4 кв. м;

объектов розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных на территории города Ижевска, площадью торгового зала до 400 кв. м при наличии отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли, при условии соблюдения предельного количества лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли, из расчёта 1 человек на 4 кв. м.

Разрешается гражданам с 7 до 21 часа:

совершать в парках культуры и отдыха, скверах одиночные прогулки, либо с совместно проживающими по одному адресу членами семьи с соблюдением социального дистанцирования до других граждан;

проводить индивидуальные или групповые занятия спортом на плоскостных спортивных сооружениях: стадионах, теннисных кортах, лыжероллерных трассах, тропах здоровья, беговых дорожках с соблюдением социальной дистанции;

осуществлять прогулки с грудными детьми в закрытой коляске на придомовой территории с соблюдением социального дистанцирования.

5. Для перехода ко второму этапу оцениваются значения следующих основных показателей:

показатель Rt - не должен превышать 0,8;

наличие свободного коечного фонда - не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;

охват тестированием не менее 90 на 100 тыс. человек в день.

На втором этапе возобновляется работа:

предприятий торговли непродовольственными товарами с увеличением площади открываемого объекта до 800 кв. м площади торгового зала, а также иные форматы торговли, включая уличные;

отдельных образовательных организаций.

Сохраняются ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли непродовольственными товарами, в зависимости от его площади (исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м), обязательно наличие отдельного наружного (уличного) входа в объект торговли.

Разрешается деятельность:

объектов розничной торговли непродовольственными товарами, расположенных в городе Ижевске, имеющих отдельный наружный (уличный) вход, площадью торгового зала до 800 кв. м, при условии соблюдения ограничения на предельное количество лиц, которые могут одновременно находиться в торговом зале объектов торговли непродовольственными товарами, в зависимости от его площади, исходя из расчета 1 человек на 4 кв. м;

физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих спортивную подготовку, осуществление тренировочного процесса на этапах высшего спортивного мастерства, совершенствование спортивного мастерства на тренировочном этапе, а также организацию тренировочного процесса спортивных сборных команд Удмуртской Республики и профессиональных спортивных клубов, при соблюдении условий предельного количества человек не более 30 в группе, включая обеспечивающий персонал, с соблюдением социальной дистанции;

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих работы (оказывающих услуги) по поставке энергетических ресурсов;

организаций, осуществляющих проведение плановых работ по техническому обслуживанию и ремонту внутриквартирного газового оборудования;

образовательных организаций в части организации для учащихся 11 классов проведения очных консультаций в малых группах в школах по предметам, которые будут сдавать на Едином государственном экзамене;

образовательных организаций в части организации практических занятий в очном формате в малых группах для выпускников 3 и 4 курсов профессиональных образовательных организаций с целью подготовки к прохождению государственной итоговой аттестации, в том числе в форме демонстрационного экзамена;

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования "Ижевская государственная сельскохозяйственная академия" в части организации очного обучения студентов очной формы обучения выпускных курсов бакалавриата, магистратуры, специалитета с целью завершения обучения лабораторно­ практической части в малокомплектных группах и проведения индивидуальных консультаций по выпускным квалификационным работам;

образовательных организаций в части организации проведения устного собеседования по русскому языку для обучающихся 9-х классов.

6. Для перехода к третьему этапу оцениваются значения следующих основных показателей:

показатель Rt - не должен превышать 0,5;

наличие свободного коечного фонда - не менее 50 процентов от нормативной потребности в инфекционных койках;

охват тестированием не менее 110 на 100 тыс. человек в день.

На третьем этапе возобновляется работа:

предприятий сферы услуг и торговли без ограничения числа одновременно обслуживаемых посетителей и площади открываемого объекта;

предприятий общественного питания (при условии расстановки перегородок или расстановки столов на расстоянии 1,5-2 м);

всех образовательных учреждений;

мест отдыха населения (парков, скверов и других) при соблюдении условий социального дистанцирования.

7. Переход к отдельным этапам возобновления деятельности предприятий и организаций в отдельных муниципальных образованиях в Удмуртской Республике может осуществляться дифференцированно в зависимости от складывающейся на данной территории санитарно-эпидемиологической ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

8. Ограничительные мероприятия возобновляются на любом из этапов в случае осложнения эпидемической ситуации.

9. На всех этапах соблюдаются следующие условия:

режим самоизоляции для категории лиц с высоким риском заболевания (лиц старше 65 лет, лиц имеющих хронические заболевания бронхолегочной, сердечно-сосудистой, эндокринной систем, беременных женщин) и принятие дополнительных мер при вынужденном выходе из дома;

сохранение возможности работы в удаленном доступе (если это не нарушает функционирование учреждения/предприятия) или введение по возможности посменной работы с нахождением на дистанционной работе граждан из групп риска;

использование средств индивидуальной защиты органов дыхания в транспорте, в общественных местах, при любом выходе на улицу;

соблюдение масочного режима всеми работающими на предприятиях и организациях любой организационно-правовой формы;

соблюдение дезинфекционного режима;

соблюдение социального дистанцирования (не менее 1,5 м);

проведение интенсивной информационной работы с населением.

10. При начале и возобновлении деятельности предприятия и организации должны обеспечить выполнение:

санитарных норм и правил, установленных постановлениями Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 24 января 2020 года № 2, от 31 января 2020 года № 3, от 2 марта 2020 года № 5, от 13 марта 2020 года № 6, от 18 марта 2020 года № 7, от 30 марта 2020 года № 9, рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 20 апреля 2020 года № 02/7376-2020-24 по организации работы предприятий в условиях распространения рисков COVID-19, от 21 апреля 2020 года № 02/7500-2020-24 по организации работы на предприятиях общепита и торговли, от 21 апреля 2020 года № 02/7495-2020-32 о проведении профилактических и дезинфекционных мероприятий в организациях торговли, иных актов и рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, а также иных актов уполномоченных органов, принимаемых в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции;

правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории Удмуртской Республики.







