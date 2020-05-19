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19.05.2020,  
15:55
Текст:  Алексей Брусилов

Украинский ВПК скомпрометировал себя продажей бракованных Т-72

Украинский военно-промышленный комплекс практически утратил возможность выпускать современные основные боевые танки. Государства, ранее активно работавшие с Украиной в этом направлении, теперь сворачивают такое сотрудничество. Можно вспомнить Таиланд и Пакистан, сухопутные войска которых отдали предпочтение китайским VT-4, а не "Оплотам".
Фото: Bob Adams / wikimedia.org
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Не лучшим образом обстоят дела и с модернизацией старой техники, изготовленной в Советском Союзе или выпускавшейся по советским лицензиям в странах бывшего Варшавского договора. Начиная с 90-х годов предприятия, расположенные в Харькове и Киеве, пытались стать партнерами вооруженных сил стран, эксплуатирующих Т-72. Для этого были созданы многочисленные версии этой боевой техники.

"Семьдесят вторые" собирались скрестить с Т-80УД и Т-84. Четырехтактные дизельные двигатели собирались заменить на двухтактные, установить другие прицелы, средства связи и динамическую защиту. На одном из образцов вместо 125-мм пушки смонтировали 120-мм орудие, соответствующее стандартам НАТО.

Однако, несмотря на навязчивую рекламу, обернувшуюся настоящей информационной войной против российского оружия, клиенты в основном закупали лишь капитально отремонтированные боевые машины с минимальным количеством улучшений, соблазняясь предлагаемыми откровенно демпинговыми ценами. Те же, кто отважился довериться украинским модернизаторам, получали, как правило, сомнительную продукцию.

Например, во многих справочниках указывается о наличии в алжирской армии 88 "улучшенных" Украиной Т-72АГ.

Но за все время они ни разу не появились ни на одном учении, параде или другом публичном мероприятии. В то же время в Сети есть масса фотографий и видео с Т-90С, Т-72М1, а также Т-55МВ и Т-62. Эта техника интенсивно эксплуатируется. Алжирские источники указывают, что полученные украинские машины давно отправили на хранение. С качественной техникой так не поступают.

Не желая получать откровенный брак, Алжир заключил с Россией контракт на модернизацию парка Т-72. И, судя по многочисленным публикациям, эти работы проведены успешно.

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