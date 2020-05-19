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19.05.2020 12:02
Рубрика: Легковые авто

В Европе зафиксировали рекордное падение продаж автомобилей

Текст: Виктория Чернышева
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В прошлом месяце количество регистраций новых легковых автомобилей в странах Евросоюза снизилось по сравнению с аналогичным периодом 2019 года на 76,3%. Большинство автодилеров не работали, а потому количество проданных новых машин сократилось с 1 143 046 единиц (апрель 2019 года) до 270 682 единиц (апрель 2020 года).

Как отметили в Ассоциации европейских производителей автомобилей (ACEA), это рекордное падение спроса на продукцию автопрома в Евросоюзе.

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости
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Снижение продаж в апреле было зафиксировано во всех странах ЕС. Наибольшие потери понесли Италия и Испания, где количество зарегистрированных автомобилей упало на 97,6% и 96,5% соответственно. В Германии спрос уменьшился на 61,1%, во Франции - на 88,8%.

В целом, как отметили в ACEA, с января по апрель 2020 года спрос на новые легковые автомобили в Европе снизился на 38,5%. Статистику сильно подпортили "коронавирусные" март и апрель.

Ранее стало известно, что "черным" апрель стал для автопроизводителей и в России: отечественный авторынок сократился на 72,4%.

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