В Минтруде подсчитали общую сумму выплат для российских семей с детьми

В Минтруде подсчитали общую сумму выплат, на которые могут рассчитывать российские семьи с детьми. На их поддержку государство сейчас направляет серьезные ресурсы. Так семья с двумя детьми в возрасте двух и семи лет при потере работы отцом сможет получать на протяжении трех месяцев государственную поддержку в размере свыше 100 тысяч рублей. Об этом рассказал министр труда и социальной защиты Антон Котяков.

"Мы понимаем, что на сегодняшний день семьи, которые находятся, скажем так, в среднем классе, зачастую не имеют долгосрочных сбережений. Ожидаем, что к концу июня ситуация на рынке у нас стабилизируется, заработают предприятия. Но сегодняшние меры поддержки уже делают более стабильным положение семей", - рассказал министр в эфире Первого канала.

Ранее президент России предложил единовременно выплатить на каждого ребенка в возрасте от трех до 16 лет десять тысяч рублей. Эта сумма полагается семьям, в которых дети родились с 11 мая 2004 года по 30 июня 2017 года. Выплаты начнутся уже с первого июня этого года. Также родители детей до трех лет могут оформить ежемесячные выплаты и получить материальную поддержку за апрель, май и июнь, в размере пяти тысяч рублей за каждый месяц. В России также увеличено пособие по безработице, дополнительные выплаты получают и безработные граждане с детьми.