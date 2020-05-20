Ford снова перенес выход Bronco

Ford в очередной раз отложил сроки выхода новых моделей. Компания пересмотрит график запуска Bronco и Mustang Mach-E.

Как сообщает издание The Detroit Bureau, возрожденный внедорожник Bronco, кроссовер Bronco Sport, электромобиль Mustang Mach-E появятся в продаже с задержкой в два месяца, в конце текущего года.

Причиной переноса является коронавирус, а именно остановка и двухмесячный простой предприятий американской марки.

Премьера Ford Bronco должна была состояться весной 2018 года, позже дебют отложили до весны 2020 года. Внешне модель стилизована под оригинальный Bronco 60-х и 70-х годов. Рамный Bronco обладает брутальным дизайном экстерьера с короткими свесами и защитным пластиковым обвесом. Для внедорожника предложат 2,3-литровую турбочетвёрку мощностью 270 л.с. (420 Нм) и 2,7-литровый бензиновый турбомотор V6 мощностью 325 л.с. (540 Нм).

Напомним, Ford перестал продавать легковые автомобили в России в 2019 году. Компания присутствует на российском рынке лишь с коммерческой моделью Transit.