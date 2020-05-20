Количество выздоровевших от COVID-19 впервые превысило число новых выявленных случаев

В Москве и в целом по стране впервые с начала эпидемии количество выздоровевших от COVID-19 за сутки превысило число новых зафиксированных случаев, об этом сообщили в оперативном штабе.

За последние сутки в столице зафиксировано 2 699 случаев (данные московского оперативного штаба), а в целом по стране - 8 764. Выздоровели за сутки 5 440 человек в Москве и 9 262 в целом по России.

Сегодня вице-премьер РФ Татьяна Голикова отметила, что Россия лидирует по количеству выполненных лабораторных тестов, их проведено уже 7,3 миллиона. Ситуация в регионах остается разной, но на первый и следующие этапы снятия ограничений, по словам вице-премьера, могут перейти 17 регионов России. Об этом Татьяна Голикова сообщила на правительственном часе в Совете Федерации.