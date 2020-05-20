Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
20.05.2020 10:06
Рубрика: Легковые авто

Завод Volkswagen в Калуге начал сокращать сотрудников

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Volkswagen. Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Фото: Пресс-служба Volkswagen.

С июня "Фольксваген Груп Рус" сократит на калужском предприятии 79 человек. Компания уведомила об этом региональные власти, ссылаясь на резкое падение продаж новых автомобилей в России.

В настоящее время на заводе в Калуге, сообщает РИА Новости, объявлен простой для 50 сотрудников, в дистанционном режиме работают 339 человек.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
Volkswagen рассказал, почему "убьет" Polo, Golf и Passat

Руководство компании ведёт переговоры с сотрудниками о расторжении трудовых договоров по соглашению сторон с выплатой компенсаций и предоставлением гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом. Ранее сообщалось, что компенсация составляет 6 окладов.

По информации Общероссийского профсоюзного объединения "Конфедерация труда России", на заводе в Калуге планируется сократить 278 человек. Это, как заявляет межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация", может грозить большим количество исков в "Фольксваген Груп Рус", если компания не согласится отложить увольнения до окончания пандемии.

Стоит ли гоняться за подержанным Toyota Highlander за 1,5 млн рублей
#Volkswagen