Завод Volkswagen в Калуге начал сокращать сотрудников

С июня "Фольксваген Груп Рус" сократит на калужском предприятии 79 человек. Компания уведомила об этом региональные власти, ссылаясь на резкое падение продаж новых автомобилей в России.

В настоящее время на заводе в Калуге, сообщает РИА Новости, объявлен простой для 50 сотрудников, в дистанционном режиме работают 339 человек.

Руководство компании ведёт переговоры с сотрудниками о расторжении трудовых договоров по соглашению сторон с выплатой компенсаций и предоставлением гарантий, предусмотренных Трудовым кодексом. Ранее сообщалось, что компенсация составляет 6 окладов.

По информации Общероссийского профсоюзного объединения "Конфедерация труда России", на заводе в Калуге планируется сократить 278 человек. Это, как заявляет межрегиональный профсоюз "Рабочая ассоциация", может грозить большим количество исков в "Фольксваген Груп Рус", если компания не согласится отложить увольнения до окончания пандемии.