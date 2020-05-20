Победителем VI Якутского международного кинофестиваля в конкурсе "Документальное кино" стал фильм чукотского режиссера Алексея Вахрушева "Книга моря". Авторитетное жюри признало его лучшим за "глубинное понимание жизни коренных народов в сложных условиях и нестандартные кинематографические элементы". Ранее кинолента уже получила признание на международных фестивалях в Германии, Канаде, Великобритании.

Поймать уходящее

"Книга моря" - это 85-минутный фильм о морских охотниках Чукотки: азиатских эскимосах и береговых чукчах. В нем переплелись две сюжетные линии: документальная - о том, как аборигены добывают традиционную пищу - китов, - и анимационная, в основе которой эскимосский миф о женщине, ставшей женой морского гиганта и родившей китенка.

Документальная фабула переносит зрителя на побережье Берингова пролива. Отсюда суровые жители национального поселка Лорино выходят в море на китовую охоту. Однако добыча для морских зверобоев не самоцель.

- Охота позволяет чукчам и эскимосам ощутить принадлежность к своему роду, идентифицировать себя как добытчиков, почувствовать собственную силу. Ровно так же предки этих людей выходили за китами тысячу лет назад, - объясняет Алексей Вахрушев. - Само природное пространство, которое их окружает, наполнено в глазах северян образами прошлого. Все это живо для них. Ландшафт отмечен следами многовекового присутствия людей, событий, которые продолжают существовать в устной традиции, в том числе в мифах.

Поймать и запечатлеть уходящую древнюю культуру (в фильме звучит речь науканских эскимосов, понять которую теперь могут человек 20 во всем мире), материализовать образы, живущие в подсознании героев, и хотел кинорежиссер. Уроженец Анадыря, эскимос по материнской линии, Алексей Вахрушев в 1991 году поступил во ВГИК, уже имея цель - снимать кино о Чукотке.

- На этой земле невероятное количество историй, сюжетов, характеров, но сюда мало кто добирается. Мне жалко, что все это уходит! - говорит Алексей Вахрушев. - Многие из тех, кого я с снимал в 1990-е и 2000-е годы, были колоритными носителями культуры. Их уже нет.

Душа кита

У реальной сюжетной линии ленты два главных героя, о которых режиссер рассказывает долго и с большим уважением. Один из них - Александр Дмитриевич Емельянов, морской охотник, знаток чукотского языка и старинных обычаев. Он изучил всю топонимику северо-востока Чукотки и имел огромный авторитет у земляков.

В шесть лет осознал, что хочет быть добытчиком, морским охотником. И хотя всю жизнь Александр Емельянов работал журналистом, писал на двух языках, от родной для морзверобоев среды не отрывался. Выйдя на пенсию, переехал с супругой Ниной Булитовной, чукчанкой по национальности, в заброшенный поселок Аккани близ Лорино. Кстати, именно Нина Емельянова стала одной из сказительниц, озвучивших мифологический сюжет киноленты.

- К сожалению, Александр Дмитриевич погиб, так и не увидев картины. Он ушел в одиночку на охоту и пропал. Две недели его искали. Потом море вынесло тело. Охотник был по пояс обнажен. Значит, провалился под лед и пытался выбраться, скидывал с себя одежду, но сил не хватило. Ему было 74 года, - говорит создатель фильма. - Морзверобои считают, что те, кто погибает в море, уходят из жизни как истинные герои мифа.

"Кит у морских зверобоев считается почетным гостем, который отдает самое дорогое, что у него есть: свое тело"

Второй яркий персонаж документального сюжета - Алексей Анатольевич Оттой, глава общины Лорино, самый именитый чукотский морской зверобой. Именно благодаря ему возродилась традиционная китовая охота. Ее аборигенам запрещали 20 лет - до 1996 года. Казалось бы, навыки за это время утрачены. Однако Оттой помог землякам вернуться к занятию предков.

Кстати, сценария у документальной части не было. Фильм снимали пять лет. За это время состоялось четыре экспедиции на Чукотку общей продолжительностью полгода.

- Все для того, чтобы дождаться нестандартных ситуаций, в которых герои проявили бы национальный характер добытчика. Никто так долго не снимает, это дорого обходится. Но у нас был энтузиазм, желание показать жизнь этих людей по-настоящему, - объясняет Вахрушев.

Сцены добычи млекопитающих в "Книге моря" могут показаться жестокими. Однако, согласно представлениям эскимосов и береговых чукчей, охота не равна убийству.

- Традиционный промысел морского зверя изначально лишен какой бы то ни было жесткости. Зверь считается почетным гостем, который приходит и отдает тебе самое дорогое, что у него есть: жир, мясо. А ты даришь ему самое дорогое, что есть у тебя - ритуальную еду и питье. У зверобоев был праздник, посвященный приходу этого гостя. Потом они отпускали его душу домой, она возвращалась к Хозяйке моря. Та облекала ее в новое тело и спустя некоторое количество лет кит снова приходил к людям. Все повторялось, - говорит Алексей Вахрушев.

Миф как реальность

Внимательный зритель заметит, что Александр Емельянов и Алексей Оттой стали прототипами мифологических персонажей второй сюжетной линии "Книги моря". Алексей Вахрушев вложил слова первого о бережном отношении к родной природе в уста мудрого Человека-медведя. А вот активный, энергичный Алексей Оттой имеет огромное сходство с молодым охотником, который помог своему народу вернуться к забытым традициям предков.

За полгода непрерывной работы кинорежиссер с главным художником Эдуардом Беляевым смонтировали 35 минут анимации. Персонажей - великаншу Майырахпак, Хозяйку моря, Человека-медведя, отважного китобоя и других - создавали в Москве.

- Мы работали по 13 часов каждый день и полностью погрузились в мифическую традицию. При этом персонажи стали действовать так, как им хочется. Какие-то нюансы поведения "диктовали" нам они. Один настаивал, что будет выглядеть именно так, а не иначе, другой хотел махать руками-ногами именно таким образом, третий доказывал, что поступит несколько по-иному, нежели мы планировали. Говоря буквально, мы жили внутри мифа, - признается Вахрушев.

Он отмечает, что анимационная линия не просто украшает документальный сюжет. Она вполне самостоятельна, развивается по своим законам и переплетается с реальной.

- Они друг на друга воздействуют. Мы замкнули реальность с мифом в одном мифологическом пространстве, потому что весь документальный материал - о промысле. Мы снимали только море, то место, где охотники проявляют себя как архетипы собственной культуры. Только благодаря морю они попадают в определенные ситуации и начинают неосознанно вести себя так, как предки. Это дает им силы оставаться собой и твердо стоять на ногах вопреки глобализации, - резюмирует режиссер.

Кстати

Фильм перерос в выставку "Книга моря: миф, земля и люди". Множество пластилиновых кукол после съемки прекрасно сохранилось. Оставить их пылиться в коробках режиссер не захотел. Поэтому собрал экспозицию из слепков мифологических персонажей, фотографий реальных героев, отрывков из фильма. Алексей Вахрушев показывал ее на "Улице Дальнего Востока" в рамках V Восточного экономического форума, в Кунсткамере, на фестивале "Дни Дальнего Востока в Москве". Этой весной он планировал за две недели объехать с ней дальневосточные регионы, но вмешался коронавирус.

Затем родился еще один проект - одноименный художественный альбом. Анимационные кадры в нем сопровождают тексты об истории и культуре морских зверобоев Чукотки. Его презентуют широкой публике на всероссийской премьере фильма, сроки которой тоже сдвинул COVID-19.