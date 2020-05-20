Петербуржцам начали перечислять по 800 рублей на покупку масок

В Петербурге начались выплаты горожанам на покупку масок, перчаток и других средств защиты, сообщает комитет по социальной политике администрации города. Сумма составит 800 рублей на человека.

Деньги на покупку средств защиты получат пенсионеры, малообеспеченные, а также многодетные семьи и семьи, где воспитываются дети-инвалиды или приемные дети. Выплата предусмотрена на каждого ребенка.

В комитете по социальной политике корреспондента "РГ" заверили, что деньги получателям городской информационно-расчетный центр будет начислять автоматически. То есть, никуда идти с заявлениями не надо.

Учитывая, что большая часть пожилых людей уже получили пенсии в мае, то выплату от города они получат с июньской пенсией. Деньги будут начисляться на тот же счет, на который приходит пенсия.

Средства на выплаты выделены из резервного фонда города, в общей сложности деньги должны получить 1,8 миллиона петербуржцев.

При городском информационно-расчетном центре открыта горячая линия: 241-20-57. В случае, если возникнут вопросы, в комитете по соцполитике призывают уточнять все детали по этому номеру.

Напомним, в Петербурге с 12 мая введен масочный режим. Во всех общественных местах, включая в том числе и улицы, горожане должны находиться в масках и перчатках. Нарушителей могут ждать штрафы до четырех тысяч рублей.