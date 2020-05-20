Купленные к саммитам ШОС и БРИКС иномарки передадут на борьбу с COVID-19

История о скрытом в челябинском лесу автопарке иномарок представительского класса, которые, как выяснилось, были приобретены властями специально для саммитов ШОС И БРИКС - 2020, получила продолжение. Главой региона Алексеем Текслером принято решение о передаче части новеньких Toyota Camry на борьбу с коронавирусом.

Эту информацию "РГ" подтвердили в правительстве Челябинской области.

- Автомобили приобретались для обеспечения саммитов ШОС и БРИКС и были временно размещены на охраняемой территории объекта, принадлежащего управлению делами правительства области, - пояснили в пресс-службе главы региона. - Губернатором Алексеем Текслером уже принято решение о том, что часть машин будут направлены медучреждениям и социальным службам для работы по ситуации с коронавирусом в дополнение к ранее выделенному автопарку. Другая часть машин заменит выработавшие свой ресурс автомобили из автопарка правительства.

Как уже сообщала "РГ", 19 мая 56 новых иномарок Toyota Camry были обнаружены в лесу - на территории реабилитационного центра, принадлежащего правительству области. Как сообщили очевидцы, машины стоят без дела под открытым небом уже несколько месяцев. Вероятно, их специально скрыли до начала саммитов ШОС и БРИКС, часть мероприятий которых намечено провести в Челябинске в 2020 году.

Однако сроки проведения саммитов были сдвинуты из-за пандемии коронавируса, что, возможно, и побудило власти скорректировать свою позицию в отношении "секретного" автопарка.