Россия предложила в СБ ООН осудить отправку наемников в Венесуэлу

Принять заявление с осуждением проникновения иностранных боевиков на территорию Венесуэлы - с таким предложением выступил первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский, выступая на заседании Совета Безопасности ООН.

"Мы призываем всех участников сегодняшней дискуссии однозначно осудить попытку вторжения на суверенную территорию Венесуэлы", - передает ТАСС слова российского дипломата на трибуне Совбеза.

Напомним, что 3 мая с территории соседней Колумбии в Венесуэлу проникла группа связанных с США наемников, планировавших диверсионные акции. Задержанные рассказали о целях своей заброски в эту южноамериканскую страну, среди которых было и похищение главы Венесуэлы Николаса Мадуро и вывоз его в США.

"Призываем всех присоединиться к нам и воздержаться от ультиматумов, санкций или карательных мер в отношении этой или любой другой страны", - призвал Полянский участников Совета Безопасности ООН.