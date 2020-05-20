Случай передачи COVID-19 от норки человеку зафиксирован в Нидерландах

Случай передачи коронавирусной инфекции от норки человеку был зафиксирован на одной из ферм в Нидерландах. Ранее власти европейской страны утверждали, что это невозможно.

Теперь же министр сельского хозяйства Карола Схаутен в своем письме парламенту признала, что выпущенные ранее ее ведомством рекомендации были ошибочными. Но все же риск заражения человека от животных оценивается как минимальный.

Напомним, коронавирус SARS-CoV-2 был обнаружен в конце апреля на двух фермах в провинции Северный Брабант. Животные были протестированы после появления у них подозрительных симптомов, в частности, затрудненного дыхания и проблем с пищеварением. Ранее были подтверждены факты заражения COVID-19 нескольких собак и кошек.

Восприимчивыми к инфекции также являются хорьки, пишет РИА Новости.