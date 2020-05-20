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20.05.2020 12:05
Рубрика: Легковые авто

В Сети опубликовали новые фото салона наследника Hover

Текст: Михаил Азнавуров
Фото: www.autohome.com.cn Фото: www.autohome.com.cn
Фото: www.autohome.com.cn

Китайские СМИ распространили новые фото внедорожника Haval H5 следующего поколения. Напомним, H5 нынешнего образца является переименованной версией хорошо известного россиянам Great Wall Hover H3/H5 ("Хавейл" входит в состав компании Great Wall). То есть новый H5 - это наследник Hover.

Фото: www.autohome.com.cn
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На новых снимках запечатлен закамуфлированный прототип грядущей новинки и ее интерьер.

Снаружи H5 получит брутальный стиль - с классическим двухобъемным кузовом, круглыми фарами и визуально отделенным от кузова узким угловатым бампером.

Фото: www.autohome.com.cn

Салон у машины тоже выполнен в нарочито грубом ключе - обращает на себя внимание широкая центральная консоль, вертикальные дефлекторы вентиляции и объединенные в один визуальные элемент цифровая комбинация приборов и медиасистема.

Фото: iStock
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Технические подробности о внедорожнике пока недоступны, их представят в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Haval H5 текущего образца с весны 2020 года выпускается в России, на заводе компании в Узловой Тульской области. H5 доступен в РФ только с бензиновым 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi 4G63T, но вариантов мощности два - 149 или 177 л.с. Коробка передач одна - 6-ступенчатая "механика". Привод - только подключаемый полный. Цена - от 1 099 000 рублей.

Фото: www.autohome.com.cn
#Haval