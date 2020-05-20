В Сети опубликовали новые фото салона наследника Hover

Китайские СМИ распространили новые фото внедорожника Haval H5 следующего поколения. Напомним, H5 нынешнего образца является переименованной версией хорошо известного россиянам Great Wall Hover H3/H5 ("Хавейл" входит в состав компании Great Wall). То есть новый H5 - это наследник Hover.

На новых снимках запечатлен закамуфлированный прототип грядущей новинки и ее интерьер.

Снаружи H5 получит брутальный стиль - с классическим двухобъемным кузовом, круглыми фарами и визуально отделенным от кузова узким угловатым бампером.

Фото: www.autohome.com.cn

Салон у машины тоже выполнен в нарочито грубом ключе - обращает на себя внимание широкая центральная консоль, вертикальные дефлекторы вентиляции и объединенные в один визуальные элемент цифровая комбинация приборов и медиасистема.

Технические подробности о внедорожнике пока недоступны, их представят в течение нескольких месяцев.

Напомним, что Haval H5 текущего образца с весны 2020 года выпускается в России, на заводе компании в Узловой Тульской области. H5 доступен в РФ только с бензиновым 2,0-литровым турбомотором Mitsubishi 4G63T, но вариантов мощности два - 149 или 177 л.с. Коробка передач одна - 6-ступенчатая "механика". Привод - только подключаемый полный. Цена - от 1 099 000 рублей.