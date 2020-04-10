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10.04.2020 18:55
Рубрика: Легковые авто

Haval начал выпуск "убийцы "Патриота" на заводе в Тульской области

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Haval. Фото: Пресс-служба Haval.
Фото: Пресс-служба Haval.

Китайский автопроизводитель официально сообщил о том, что готовится к продажам внедорожника Haval H5, который станет привлекательной альтернативой отечественному УАЗ "Патриот".

Также было официально заявлено, что "убийца "Патриота" встал на конвейер завода Haval в Тульской области, и при его производстве используется те же технологии защиты кузова от коррозии, что применены к флагману модельного ряда - Haval H9: электрофорез всего кузова; покрытие антикоррозийным воском крышки багажника, дверей, рамы, подвески; нанесение состава PVC на днище автомобиля.

Фото: www.auto.ru
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"Haval H5 - это сочетание впечатляющих внедорожных способностей, комфортного салона и передовых технологий. Всё это делает его одним из самых привлекательных автомобилей в массовом сегменте российского рынка", - так охарактеризовали новинку в компании. Новинку, которая, напомним, возвращается на наш рынок, в третий раз.

Ранее "РГ" рассказывала, что Haval H5 сертифицирован для России с 2-литровыми турбированными бензиновыми двигателями мощностью 150 и 177 л.с. Оба сагрегатированы с 6-ступенчатой МКП. Внедорожник оснащён системой полного привода полный привод с электронным управлением.

Цена и дата начала продаж пока не объявлены. Предполагается, что это может произойти 20 апреля.

В Китае внедорожник стоит около 118 тысяч юаней (1.25 млн рублей по текущему курсу).

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