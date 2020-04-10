Уфимец купил уникальный Haval H9, отдав свой Toyota LC Prado

В Уфе компанией "Автотехсервис" был продан внедорожник Haval H9 в комплектации Comfort. Уникальность случая заключается в том, что это самое бюджетное исполнение модели, и таких автомобилей в России больше нет.

Haval H9 в комплектации Comfort обюджетили за счёт установки колёс меньшего размера - здесь они 17-дюймовые, и удаления люка, системы мониторинга "мёртвых" зон, памяти настроек положения водительского кресла, части динамиков аудиосистемы. Также внедорожник имеет 25-ваттные ксеноновые лампы вместо 35-ваттных, которые устанавливаются в версиях Elite и Premium.

"РГ" связалась с представителем "Автотехсервиса". В компании информацию о продаже внедорожника в исполнении Comfort подтвердили, отметив, что это был единственный экземпляр на всю Россию, и заказать модель в аналогичном исполнении не представляется возможным.

Ранее мы рассказывали, что "бюджетный" H9 также лишится третьего ряда сидений, однако у проданного в Уфе автомобиля, салон был 7-местным. Ещё одна из особенностей реализованного внедорожника - место сборки: его импортировали из Китая. Для нашего же рынка модель должна будет собираться в Тульской области.

Цена на проданный Haval H9 Comfort не уточняется. Известно лишь, что новый владелец получил допскидку по трейд-ин в размере 100 тысяч рублей, сдав свой Toyota Land Cruiser Prado 2010 года выпуска.

В настоящее время купить Haval H9 можно в одной из двух комплектаций: Elite и Premium. Цена на внедорожник с бензиновым двигателем - от 2 629 000 рублей, с дизелем - от 2 699 000 рублей. Во всех версиях H9 оснащён 8-диапазонным "автоматом" и системой полного привода.

Напомним, в ближайшем будущем Haval проведёт реорганизацию линейки моделей, представленных в России: из неё уберут мировой бестселлер.