Haval уберет из России свой самый популярный кроссовер

Haval H6 может уйти с российского рынка. У дилеров осталось примерно 500 машин, а новые партии производитель привозить не намерен. Об этом сообщает сайт "Китайские автомобили".

Отметим, что H6 - самая популярная модель Haval в мире. Несколько лет подряд она входит в топ-10 мировых бестселлеров. В РФ результаты заметно скромнее - с 2015 года продано около 10 тысяч машин. Но при этом в модельном ряду Haval "шестерка" только в конце прошлого года уступила первенство новому кроссоверу F7. По итогам января-февраля у F7 зафиксировано 1 016 продаж, у H6 - 819. Это второе и третье места среди китайских моделей в РФ. Лучше продавался только Geely Atlas - 1 053 штуки.

Тем не менее время H6, кажется, подошло к концу. У нас компания предлагала версию 2015 года, и к сегодняшнему дню, особенно на фоне новых кроссоверов, она во многом устарела. Новое же поколение - на другой платформе, с двумя более мощными двигателями на выбор и роботизированной коробкой - привозить в Россию и не планировалось. По данным "РГ", это могло создать ненужную конкуренцию с F7, на который сделана ставка в нашей стране.

По данным дилеров, в РФ осталось около 500 кроссоверов H6, причем в единственной комплектации Elite с автоматической трансмиссией и моноприводом. Машины с "механикой" из продажи исчезли давно. Очевидно, что распродать остатки компания сможет за 2-3 месяца. Тем более что накануне Haval H6 стал стоить примерно на 40 тысяч дешевле. Снижение цены на фоне подорожания локализованной линейки - F7, F7x и H9 - косвенно подтверждает, что в компании хотели бы как можно скорее освободить склады. Там уже нужно место под внедорожники H5, которые, если бы не коронавирус, появились бы у дилеров в апреле.

Кстати, накануне "РГ" писала о том, что и на китайском рынке H6 уже ищут преемника. Не исключено, что им может стать представленный в феврале в Индии Concept H. Однако никакого подтверждения этой информации пока нет.

Актуальный Haval H6 доступен в России с бензиновым турбомотором объемом 1.5 литра мощностью 143 л.с. Для моноприводных версий предложены 6-ступенчатые МКП и "автомат", для 4WD - только "механика". Цена начинается от 1 148 000 рублей.