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Бывший муж Лолиты госпитализирован с тяжелыми травмами головы

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    21.05.2020, 13:49
Текст:   Олег Усков

Тренер по сквошу Дмитрий Иванов, пятый бывший муж певицы, актрисы и телеведущей Лолиты, подтвердил, что находится в больнице.

Напомним: ранее в СМИ появилась информация, что сквошист госпитализирован с тяжелыми травмами головы.

При этом тренер сказал, что врачи запретили ему разговаривать.

"Я не могу сейчас это комментировать. Я вообще сейчас не могу говорить. Мне просто тяжело говорить", - отметил бывший пятый муж телеведущей в комментарии изданию Teleprorgramma.pro. Заверяя, что поводов для беспокойства нет и с ним всё нормально.

По мнению отечественной прессы, причин для госпитализации сквошиста может быть две: либо он попал в ДТП, либо его "избили неизвестные".

Лолита и Иванов совсем недавно официально развелись. Процесс расторжения отношений затянулся почти на год и был подсвечен множеством дрязг, скандалов, упреков, обвинений.

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