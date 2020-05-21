Дед хранил "шестерку" 30 лет в гараже, но она все равно начала гнить

Roma Uracco рассказал об очередной находке. На этот раз блогер приехал на осмотр вазовской "шестёрки", которая почти 30 лет простояла в гараже. Однако к экземпляру есть несколько вопросов.

Автомобиль, по словам хозяина, был загнан в гараж и не эксплуатировался. Интересно, что на одометре, показывающем суммарный пробег автомобиля, 66 км, а в поле для отображения суточного пробега - почти 228 км.

Хром на бамперах отколупывается, есть "рыжики" на некоторых элементах кузова, глушитель проржавел, ржа также есть на частях подвески.

Автомобиль ВАЗ-21063, загнанный в гараж дедом, оснащён двигателем 1.3 литра мощностью 64 л.с., который завёлся, но отказался работать ровно.

Другими словами, у блогера были более удачные находки, и его сомнения, покупать или нет, вполне оправданы.