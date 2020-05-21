Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Живущие в Сити Квадратный метр Дубль дв@ Моя победа Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
21.05.2020 14:00
Рубрика: Российский автопром

Дед хранил "шестерку" 30 лет в гараже, но она все равно начала гнить

Текст: Константин Руссов
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Roma Uracco рассказал об очередной находке. На этот раз блогер приехал на осмотр вазовской "шестёрки", которая почти 30 лет простояла в гараже. Однако к экземпляру есть несколько вопросов.

Автомобиль, по словам хозяина, был загнан в гараж и не эксплуатировался. Интересно, что на одометре, показывающем суммарный пробег автомобиля, 66 км, а в поле для отображения суточного пробега - почти 228 км.

Фото: www.instagram.com/roma_urraco/
Быстрее Lada Vesta Sport: в гараже нашли ВАЗ-21106 "Желтую акулу"

Хром на бамперах отколупывается, есть "рыжики" на некоторых элементах кузова, глушитель проржавел, ржа также есть на частях подвески.

Автомобиль ВАЗ-21063, загнанный в гараж дедом, оснащён двигателем 1.3 литра мощностью 64 л.с., который завёлся, но отказался работать ровно.

Другими словами, у блогера были более удачные находки, и его сомнения, покупать или нет, вполне оправданы.

Renault из-за кризиса откажется от шести моделей и закроет четыре завода
#Lada