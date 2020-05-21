Очень редкий Lamborghini выставили на продажу за 99 млн рублей

На сайте auto.ru появилось объявление о продаже очень редкой Lamborghini Reventon.

Серебристый родстер 2010 года выпуска с пробегом 9000 километров пребывает в отличном состоянии. Reventon, который находится в северной столице России, продают за 99 миллионов рублей.

Как утверждается в объявлении, автомобиль только прошёл техническое обслуживание у официального дилера. Спорткар также не пропускал ежегодное обслуживание перед каждым сезоном. Причиной продажи называется пополнение гаража более современными моделями.

Фото: www.auto.ru

Reventon дебютировал в 2009 году и разошёлся лимитированным тиражом в 15 экземпляров. Начальная стоимость родстера составляла 1,1 миллиона евро, что соответствует 87,1 млн рублей по нынешнему курсу.

Уникальная модель с мягким верхом базируется на шасси Murcielago. Под капотом полноприводного спорткара располагается 6,5-литровый "атмосферник" V12 мощностью 670 л.с. и крутящим моментом 660 Нм. Мотор работает в связке с шестиступенчатым "роботом". С таким "арсеналом" Reventon разгоняется до 100 км/ч за 3,4 секунды, максимальная скорость составляет 330 км/ч.

Ранее "Российская газета" сообщала о том, что в Новосибирске продают восстановленный российский спорткар Marussia B2 за 12,5 млн рублей.