Собянин: Появилась надежда на скорое окончание пандемии

Впервые с начала распространения коронавируса появилась надежда на приближающееся окончание пандемии. Об этом в своем блоге заявил мэр Москвы Сергей Собянин, комментируя эпидемиологическую ситуацию в городе.

"Очень не хочется, чтобы надежда сменилась разочарованием, - добавил глава города. - Для этого мы по-прежнему должны сохранять максимальную ответственность по соблюдению установленных ограничений и требований". В этом случае, считает Собянин, появится возможность сделать следующие шаги к нормальной жизни.

Ранее мэр объявил о скором возобновлении работы МФЦ и каршеринга.

Указ мэра Москвы от 21 мая 2020 года.