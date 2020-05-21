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21.05.2020 11:46
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Минвостокразвития проверит цены на жилье в ДФО по ипотеке под 2%

Текст: Анна Бондаренко

Глава Минвостокразвития Александр Козлов сегодня на заседании рабочей группы по "дальневосточной ипотеке" дал поручение Агентству по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке проанализировать динамику цен на квартиры после того, как начала действовать программа "Дальневосточная ипотека".

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
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О росте цен во время заседания рассказал представитель Хабаровского края. По его словам, несколько застройщиков значительно подняли цены на жилье.

Александр Козлов обратился к руководителю АРЧК Сергея Ховрату с просьбой собрать данные во всех регионах. Информация ляжет в основу обращения в Федеральную антимонопольную службу. По словам главы Минвостокразвития, региональные управления тоже ведут проверки.

"Но мы подкрепим их со стороны федерального ФАС", - подчеркнул он.

В конце января вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев на совещании во Владивостоке заявил, что на Дальнем Востоке после начала выдачи ипотеки под два процента выросли цены на первичном рынке жилья.

Согласно мониторингу, который провела "РГ", после появления "дальневосточной ипотеки" стоимость квартир резко выросла во многих крупных городах округа. Например, в Хабаровске еще год назад один квадратный метр в среднем стоил 64 тысячи рублей, сейчас - около 80.

Экономика Недвижимость Ипотека Филиалы РГ Дальний Восток Правительство Минвостокразвития ДФО Хабаровский край Хабаровск Цены на недвижимость Рынок кредитования

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