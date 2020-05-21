В Красноярске умер рабочий Олимпиадинского ГОКа с коронавирусом

В Красноярске умер сотрудник Олимпиадинского ГОКа, ранее госпитализированный с коронавирусом.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на компанию "Полюс", работник был госпитализирован в Северо-Енисейскую районную больницу, где его перевели на искусственную вентиляцию легких, а позднее отправили санавиацией в Красноярск, в краевую клиническую больницу. Однако спустя 10 дней он скончался.

Напомним, в Северо-Енисейском районе на Олимпиадинском ГОКе в начале мая зафиксировали вспышку коронавирусной инфекции. На начало этой недели первичные положительные тесты на COVID-19 выявили у 866 работников.

Для локализации вспышки Минобороны отправило в Северо-Енисейский район около 200 военнослужащих, среди которых 77 военных врачей. Сейчас там развернуто два полевых госпиталя.