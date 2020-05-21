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21.05.2020 13:00
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Барк "Крузенштерн" вошел в пролив Ла-Манш

Текст: Светлана Песоцкая (Калининград)
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства

Калининградский четырехмачтовый барк "Крузенштерн", совершающий трансатлантическое плавание в рамках кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира", начал прохождение пролива Ла-Манш.

Учебное судно с курсантами учебных заведений Росрыболовства на борту сейчас совершает переход из Новороссийска в порт приписки Калининград. Барк приступил к прохождению проливов Ла-Манш и Па-де-Кале, соединяющих Атлантический океан с Северным морем, сообщили в Медиацентре кругосветного плавания парусников Росрыболовства.

Фото: Медиацентр кругосветного плавания парусников Росрыболовства
Барк "Крузенштерн" вышел из Новороссийска и взял курс на Калининград

Пролив Ла-Манш и его восточная и самая узкая часть Па-де-Кале - это зона интенсивного судоходства со сложными условиями плавания. Курсирующие между английскими и французскими портами суда пересекают его с большой скоростью, а на выходе океанская волна создает высокий прилив и сильные течения до 9 узлов.

"Крузенштерн" вышел в море 8 декабря 2019 года. За 163 дня экспедиции парусник прошел около 22,5 тысячи морских миль, совершил заходы в порты Санта-Крус-де-Тенерифе, Рио-де-Жанейро, Монтевидео, Ушуайя, Буэнос Айрес, Лас-Пальмас-де-Гран-Канариа и Новороссийск. В связи с пандемией COVID-19 из маршрута были исключены заходы в порты Касабланка (Марокко) и Хайфа (Израиль).

По графику "Крузенштерн" должен вернуться в Калининград в начале июня. Практически одновременно второй калининградский барк-участник экспедиции - "Седов" - зайдет в порт Владивосток, как и фрегат "Паллада" - учебный парусник Дальневосточного государственного технического рыбохозяйственного университета.

Справка "РГ"

Кругосветная экспедиция учебно-парусного флота Росрыболовства проходит в честь 200-летия открытия Антарктиды российскими мореплавателями под командованием Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В течение 2020 года барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществят кругосветные плавания, а барк "Крузенштерн" - трансатлантический переход.

Общество Наука Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград

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