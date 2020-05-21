В Крыму оценили мечту Киева о компенсации за керченскую провокацию

Намерение властей Украины подать в суд на Российскую Федерацию, чтобы получить компенсацию за провокацию украинских кораблей в Керченском проливе, представляет собой фарс. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что 22 мая Киев намерен подать иск в Международный трибунал по морскому праву из-за инцидента в Керченском проливе. Напомним, в октябре 2018 года российские пограничники задержали три корабля украинских военно-морских сил. Дипломат уточнил, что в исковых требованиях указаны материальная и моральная компенсации.

По словам Молохова, очередная "вспышка активности" украинского внешнеполитического ведомства вокруг керченского инцидента в очередной раз доказывает, что власти соседнего государства "ничего не поняли и ничему не научились".

- Освобождение военнослужащих ВСУ, вовлеченных полтора года назад бывшим президентом Петром Порошенко в преступную провокацию в районе Крымского моста, в свое время стало настоящим жестом доброй воли со стороны России, - отметил глава рабочей группы. - Мы знаем, что их уголовное преследование в нашей стране на сегодня фактически прекращено.

При этом Молохов подчеркнул, что упорство, с которым команда президента Владимира Зеленского в этом случае продолжает конфронтационную политику Порошенко, достойно лучшего применения.

Глава рабочей группы убежден, что наилучшим ответом на подобные инициативы Киева стал бы скорейший созыв Международного общественного трибунала по керченскому инциденту и другим преступлениям украинской военщины, который временно пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля ВМС Украины вошли во внутренние воды России, намереваясь пройти через Керченский пролив вопреки международным правилам. После неподчинения требованиям российских пограничников суда задержали. Члены экипажей - 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ - были отправлены под арест за нарушение госграницы. Осенью этого года в рамках договора об освобождении задержанных и осужденных их передали Киеву, чуть позже украинской стороне вернули арестованные корабли.