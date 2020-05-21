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21.05.2020 16:09
Рубрика: В мире
Проект: В регионах

В Крыму оценили мечту Киева о компенсации за керченскую провокацию

Текст: Алексей Вакуленко

Намерение властей Украины подать в суд на Российскую Федерацию, чтобы получить компенсацию за провокацию украинских кораблей в Керченском проливе, представляет собой фарс. Такое мнение в комментарии РИА Новости высказал глава рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Республики Крым при президенте Александр Молохов.

Фото: Пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым
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Ранее замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что 22 мая Киев намерен подать иск в Международный трибунал по морскому праву из-за инцидента в Керченском проливе. Напомним, в октябре 2018 года российские пограничники задержали три корабля украинских военно-морских сил. Дипломат уточнил, что в исковых требованиях указаны материальная и моральная компенсации.

По словам Молохова, очередная "вспышка активности" украинского внешнеполитического ведомства вокруг керченского инцидента в очередной раз доказывает, что власти соседнего государства "ничего не поняли и ничему не научились".

- Освобождение военнослужащих ВСУ, вовлеченных полтора года назад бывшим президентом Петром Порошенко в преступную провокацию в районе Крымского моста, в свое время стало настоящим жестом доброй воли со стороны России, - отметил глава рабочей группы. -  Мы знаем, что их уголовное преследование в нашей стране на сегодня фактически прекращено.

Фото: Нина Зотина/РИА Новости
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При этом Молохов подчеркнул, что упорство, с которым команда президента Владимира Зеленского в этом случае продолжает конфронтационную политику Порошенко, достойно лучшего применения.

Глава рабочей группы убежден, что наилучшим ответом на подобные инициативы Киева стал бы скорейший созыв Международного общественного трибунала по керченскому инциденту и другим преступлениям украинской военщины, который временно пришлось отложить из-за пандемии коронавируса.

Напомним, 25 ноября 2018 года три военных корабля ВМС Украины вошли во внутренние воды России, намереваясь пройти через Керченский пролив вопреки международным правилам. После неподчинения требованиям российских пограничников суда задержали. Члены экипажей - 22 украинских моряка и двое сотрудников СБУ - были отправлены под арест за нарушение госграницы. Осенью этого года в рамках договора об освобождении задержанных и осужденных их передали Киеву, чуть позже украинской стороне вернули арестованные корабли.

В мире экс-СССР Украина Происшествия Правосудие Суд Власть Работа власти Внешняя политика Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе

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