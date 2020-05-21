Она же замечает на груди мертвеца татуировку с именем "Кика". Набили партак очень давно - в честь дочери влиятельного бизнесмена с Ибицы. Туда - в надежде провести независимое расследование, восстановив детали трагедии, - и отправляется протагонистка. Благо есть зацепки. Один из друзей убитого прижился в тропическом раю и успешно приторговывает запрещёнными веществами; второй, напротив, пропагандирует ЗОЖ, медитацию и сформировал хиппарскую коммуну. Плюс тёплое-тёплое море, жаркое солнце, оргии, страсть, рейвы... И упрятанная за ширмой вечного праздника организованная преступность.
Центральный приём британо-испанского сериала Netflix "Белые линии" понятен с первых кадров. Ибица - это ж вам не угрюмая снежная Минессота. Открыточные краски, умопомрачительные закаты, ласковый ветер, пышное разнотравье; все улыбаются, беспечно танцуют и купаются голышом - ну какой тут вообще может быть негатив? А коль скоро он всё-таки есть, противопоставление ему вышеперечисленных красот, разумеется, работает. Хотя на банальном противопоставлении далеко не уедешь, поэтому "Белые линии" щеголяют ещё и чем-то типа истории про инициацию. Закомплексованная англичанка, шагу не ступающая без телефонных консультаций с психотерапевтом, спустя полсерии стреляет в незнакомца гарпуном. Спустя полторы - с ним романтически сближается, швыряясь из машины пакетами с кокаином.
Короче говоря, в ускоренном режиме учится брать от жизни всё: всегда говорить "да", вопреки бубнежу скучных британских родственников - правильного до зевоты мужа и авторитарно заботливого отца-полицейского. Последние, впрочем, не так уж неправы, ведь резкие перемены в поведении близких - штука тревожная. И при сильном желании тут проглядывается двойная социальная сатира. С одной стороны, на унылую рутинную стерильность городских жителей. С другой - на инфантильных дауншифтеров, которые в погоне за абстрактной свободой и "просветлением" не замечают под привлекательной обёрткой очередного чудо-острова тёмную грязь.
Но это - оговорка в пользу любителей усложнять, в то время как остальные могут составить представление о новинке по динамичным пёстрым трейлерам. Далее получив от White Lines аккурат то, что динамичными пёстрыми трейлерами было обещано, - не слишком выдающийся, зато уверенно себя чувствующий на разножанровых рельсах десятичасовой продукт. Которому никак не откажешь в стиле, визуальной привлекательности, умении качественно работать с чужим материалом - от "Негритят" Агаты Кристи и "Предчувствия конца" Джулиана Барнса до чёрных комедий Гая Ричи. А также в нередко присущем европейской телепродукции привкусе чего-то абсурдновато-странненького. В хорошем, приятном смысле.
Главная героиня то и дело таращится в камеру, прогоняя нервные телеги о надуманных проблемах. Местного короля вечеринок похищают, прицепив кабинку биотуалета с подъёмному крану, а потом пытают его - буквально до крови из ушей - огромными колонками с громкой музыкой. По полю тащат надувную лодку, гружённую парой убитых и утопленных румын. Маленькая собачка нюхает белый порошок прямо с газона - и давай себе остервенело бегать по участку, будто в неё вселился Усэйн Болт. Локальный гуру лечит людей от стресса лягушкотерапией (не спрашивайте). Из таких вот забавных, иногда до гротеска нелепых мимолётных мелочей "Белые линии" состоят примерно на треть.
А на остальные две трети состоят из всего подряд. В основном, конечно, из криминального кино с торчащими отовсюду ссылками на Финчера и Бойла, однако рядом ещё и, например, терпкая мелодрама о столкновении темпераментов и странных курортных романах а-ля "новая волна" (бонусом, кстати, много хорошей - пусть не на любой вкус - старой попсы в саундтреке). Или постепенно усиливающийся мотив утраченной молодости: дескать, эскапизм не огородит от ошибок прошлого, психоделический угар не отмотает время назад, но вы, ребята, всё равно так уж сильно не печальтесь - будет, наверное, ясный светлый день. Лоскуты сшиты, прямо скажем, не идеально - местами чувствуется неловкая угловатость. Да и ладно: в конце концов, "Линии" к идеалу и не стремятся.
Стремятся же они к тому, чтобы их было интересно, весело, увлекательно смотреть: скоротать пару-тройку вечеров за не самой плохой детективной загадкой, походя любуясь сочными пейзажами и симпатичными людьми; поулыбаться недурственным шуткам, чуть взгрустнуть. Со своими задачами шоу справляется без вопросов, а кроме того - с упором на лёгкость, витальность, оптимизм и даже убедительное подобие катарсиса ближе к финалу. Что становится особо ценно, если на контрасте представить себе гипотетический российский фильм про "Казантип", снятый условным Жорой Крыжовниковом.