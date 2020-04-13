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"Джентльмены" Гая Ричи возглавили список онлайн-продаж в России

Новости
    13.04.2020, 12:55
Текст:   Олег Усков

Комедийный боевик Гая Ричи "Джентльмены", в котором британский режиссер вернулся к самым своим корням, возглавил чарт российских онлайн-продаж. Потеснив триллер "Заражение" 2011 года, стремительно взлетевший на волне пандемической истерии, но сейчас переместившийся на четвертую строчку.

Фото: twitter.com/MarvelStudios
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При этом экшн Ричи в настоящее время находится на третьем месте российского бокс-офиса по итогам текущего года. Кроме того, лента собрала в РФ самую большую кассу из всех картин режиссера.

Список составлен порталом "Фильм Про" на основании данных, предоставленными такими онлайн-платформами, как Wink, ivi, Megogo, Okko, Tvzavr, Google Play и iTunes.

Далее в чарте идут "Плохие парни навсегда" с Мартином Лоуренсом и Уиллом Смитом, комиксы "Бладшот" и "Хищные птицы", очередной и не последний "Джуманджи" - со Скалой Джонсоном и подзаголовком "Новый уровень", чудесный детектив "Достать ножи", мультфильм "Тролли. Мировой тур", картины "Звездные войны: Скайуокер. Восход" и военная драма "1917".

С полным списком онлайн-хитов, который обновляется еженедельно, можно ознакомиться здесь.

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