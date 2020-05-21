В федеральную схему обращения с отходами вошли 1,5 тыс. объектов переработки

В федеральную схему обращения с отходами будут включены 1,5 тысячи объектов переработки, сообщил "Российский экологический оператор" (РЭО). Это объекты, которые уже работают в Нижегородской, Свердловской, Новосибирской областях и других регионах. При этом, по оценкам РЭО, количество работающих производств по переработке отходов в стране еще больше.

"Уже сейчас зафиксировано действующих мощностей по сортировке больше 20 млн тонн. Это значит, что около 30% отходов уже сортируется, - отмечают в РЭО. - При условии правильного тарифного регулирования и господдержки в 2024 году в стране будет сортироваться (с учетом уже действующих мощностей) 90% отходов. И это без учета раздельного сбора".

В компании отмечают, что утилизация (переработка) отбираемых вторичных ресурсов сегодня развивается, но этому бизнесу не хватает отсортированного сырья. Кроме того, сектор утилизация - нерегулируемый. "РЭО не может указывать бизнесу, где строить картонную фабрику или стекольное производство. Когда будет запущен механизм расширенной ответственности производителя (РОП) и будет субсидироваться переработка, то рынок будет открытым", - указывает оператор.

Совсем отказаться от полигонов не получится, часть отходов все равно будет отправляться на захоронение, подчеркивает РЭО. В федсхему заложено строительство новых и современных полигонов, взамен тех, которые не обеспечены необходимой защитой почвы и воды.

В конце апреля зампред правительства Виктория Абрамченко одобрила первый проект федеральной схемы обращения с твердыми коммунальными отходами. Он представляет собой интерактивную карту с источниками образования отходов, объектами инфраструктуры и маршрутами движения ТКО.

Федеральная схема предполагает создание и реконструкцию до 2024 года более 850 объектов инфраструктуры. Если в 2019 году обрабатывалось около 10 млн тонн отходов, а направлялось на вторичное использование около 5 млн тонн отходов, то в 2024 году обработке должны подвергаться 42 млн тонн отходов, а утилизации - 25 млн тонн отходов. Финальный документ будет утвержден осенью после согласования его с регионами. "Это большая и сложная в условиях карантина работа. После согласования с регионами и утверждения схемы, она будет открыта для пользователей, и каждый сможет самостоятельно оценить объем и качество работы", - сообщили в РЭО.

В минпромторге "РГ" сообщили, что проект федеральной схемы поступил в министерство 15 мая и сейчас находится на рассмотрении. "Это не окончательный ее вариант, федеральная схема будет дополняться как объектами по утилизации, так и по обработке отходов, в том числе и за счет сведений, поступивших к нам от регионов, - указали в ведомстве. - При этом уже сейчас, опираясь на схему потоков ТКО, обозначенных в федеральной схеме, мы можем проследить путь отходов из конкретного муниципального образования до объектов обработки, утилизации и обезвреживания и сделать соответствующие выводы о профиците или дефиците мощностей по обращению с отходами в конкретном регионе страны. Это и является одной из главных задач при создании федеральной схемы".

Мощности по переработке отходов вводятся по всей стране ежегодно в соответствии с показателями, заложенными в нацпроекте "Экология". Согласно ему, на переработку к 2024 году должно будет отправляться 36% бытового мусора вместо 7% в 2019 году. В связи с этим строительство новых мусоросортировочных комплексов будет способствовать их полноценной загрузке, а в последствии и сокращению полигонного захоронения.

Одним из ведущих утилизаторов отходов является промышленность строительных материалов. Например, при производстве стекловаты используется стеклобой. До прошлого года, в отсутствие достаточных отечественных мощностей по выборке стеклобоя из ТКО, производители этой теплоизоляции вынуждены были приобретать этот вторресурс в Беларуси. В ноябре 2019 года в Коломне был запущен такой сортировочный комплекс, и на производство стекловаты пошло российское вторрсырье. Кроме того, российские производители стеклотары могут использовать до 50% стеклобоя в качестве сырья. Дело за малым, получить его в достаточном количестве и необходимом качестве, подчеркивают в минпромторге.

Министерство еще на этапе внесения изменений в законодательство по данной тематике мы поддерживали признание сжигания отходов энергетической утилизацией, так как в результате появляется новый продукт - тепло/электро - энергия. "А это главные критерии определения утилизации отходов, - добавляют в минпромторге. - Сжигание отходов - ведущий метод борьбы с их захоронением за рубежом. Почти половина всех отходов, образующихся в домохозяйствах, отправляются на сжигание. Например, в Финляндии 99% ТКО утилизируется в качестве материалов или энергетических ресурсов".

При этом в ведомстве уточняют, что вопрос строительства необходимого количества объектов энергетической утилизации требует детальной проработки с профессиональным сообществом и Минэнерго для определения уровня воздействия на крупных потребителей электроэнергии.

"Минпромторг всегда выступал за приоритет вторичного использования отходов в качестве сырьевого ресурса. И еще в 2016 году при согласовании проектов мусоросжигательных заводов в Московской области и Татарстане Министерство настояло на включении в проект обязательного условия о направлении на сжигание только хвостов сортировки после извлечения из ТКО полезных фракций. Это замечание было учтено. С того времени эта тема считается исчерпанной и дополнительно не требующей акцентирования", - полагают в ведомстве.

Вице-премьер Виктория Абрамченко также неоднократно обращала внимание на необходимость создания единой экономической политики в области обращения с ТКО. "Залогом успешного перехода на экономику замкнутого цикла станет создание и реализация стратегии обращения и использования отходов, которая будет направлена, в том числе, на стимулирование применение вторсырья. РЭО, в число прочего, было поручено отобразить на федсхеме мощности по утилизации пластика, картона, стекла, алюминия и других вторичных материальных ресурсов", - напомнили "РГ" в аппарате зампреда правительства.

В кабмин уже внесен разработанный Минпромторгом законопроект о стимулировании использования вторичных ресурсов. Документ предусматривает внесение в законодательство о промышленной политике раздела по ресурсосбережению. Главным посылом законопроекта в части ТКО является приоритет использования полезных фракций из ТКО в качестве сырьевого ресурса для производства промышленной продукцией.

По словам профессора МГУ, эксперта ООН по проблемам химической безопасности, вице-президента РАЕН, члена Европейского комитета "Химия и окружающая среда" Валерия Петросяна, Евросоюз никогда не публиковал каких-либо законодательных запретов на сжигание отходов. "В 2017 году в коммюнике Еврокомиссии "Роль переработки отходов в энергию в циклической экономике" действительно было написано, что необходимо ограничивать сжигание отходов. Однако эта рекомендация относилась только к тем странам, где доля термической переработки уже составляет более 50% всех отходов. Для тех стран, где доля захоронения по-прежнему высока, коммюнике наоборот рекомендует строить новые объекты", - указывает он.

Важно, чтобы новая комплексная система обращения с отходами выстраивалась с учетом иерархии обращения с отходами, где в приоритете - сокращение потребления, раздельный сбор, максимальный выбор всех пригодных фракций и их переработка, и только после этого - утилизация остаточных "хвостов".

На прошлой неделе стало известно, что Ростех, Росатом и ВЭБ.РФ заключили соглашение о строительстве не менее 25 заводов энергетической утилизации твердых коммунальных отходов, прошедших сортировку. Заводы будут обслуживать крупнейшие туристические центры России и агломерации с населением не менее 500 тысяч человек. Оператором программы выступит "РТ-Инвест" ("дочка" Ростеха), которая уже строит четыре мусоросжигательных завода по технологии Hitachi Zosen INOVA - три в Московской области, один в Татарстане. "В соглашении о 25 заводах энергетической утилизации отходов за расчетную единицу взяты заводы мощностью 550 тысяч тонн в год. Суммарно заводы смогут ежегодно перерабатывать около 14 млн тонн отходов. Это позволит предотвратить возникновение более 80 новых полигонов, закрыть 25 действующих и сохранить около 60 тысяч га земель. По площади это можно сравнить с территорией всего Парижа или Казани", - отметили в "РТ-Инвест".