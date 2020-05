Разработчик программного обеспечения в Пекине Ма Бинь столкнулся с уникальной ситуацией. Заказывая порцию рисовой лапши через приложение для доставки еды, он наткнулся на ссылку для заказа нового смартфона 5G. В итоге он нажал кнопку "купить", и через полчаса смартфон оказался у него в руках вместе с рисовой лапшой. "Я был удивлен. Я и представить не мог, что можно купить смартфон в приложении для доставки еды, что его так быстро доставят прямо домой", - говорит Ма.

Потребители в Пекине, Шанхае и Уси в провинции Цзянсу, теперь могут покупать смартфоны в приложении для доставки еды Meituan-Dianping.

Поскольку в Китае эпидемию COVID-19 взяли под серьезный контроль, и она идет на спад, спрос на такие электронные устройства, как смартфоны, планшеты и умные часы, стал восстанавливаться. А местные производители электроники, в свою очередь, экспериментируют с новыми форматами продаж - такими, как партнерство с компаниями по доставке продуктов питания и операторами онлайн-платформ, работающих в режиме онлайн-трансляций, в надежде присоединиться к тренду на возрождение потребления. Основатель и генеральный директор компании Huawei Жэнь Чжэнфэй сказал, что, несмотря на трудности, связанные с эпидемией, компании удалось сохранить рост продаж смартфонов.

"В настоящее время мы продаем в Китае около 450 тысяч смартфонов каждый день", - сказал Жэнь в своем интервью в конце марта.

Ситуация в Huawei отражает более широкую тенденцию в отрасли бытовой электроники. По мере того как внутренний спрос восстанавливается, поскольку эпидемия COVID-19 все больше поддается контролю, китайские компании - производители электроники видят восстановление продаж. Поставки смартфонов в Китае выросли на 17,2 процента в апреле в годовом исчислении, что стало первым подобным расширением объема за последние четыре месяца. В апреле с заводов было выпущено 40,8 миллиона смартфонов, и согласно последним данным Китайской академии информационно-коммуникационных технологий правительственного аналитического центра на рынок было выпущено 32 новые модели.

В частности, поставки смартфонов 5G составили 16,38 миллиона единиц, что на 164 процента больше в месячном исчислении и составило 39,3 процента от общего объема поставок.

Китайский рынок смартфонов восстанавливается быстрее, чем ожидалось

Национальное бюро статистики сообщило, что в первом квартале объем производства в высокотехнологичном производственном секторе Китая вырос на 8,9 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, а производство компьютеров, телекоммуникационного оборудования и других электронных товаров увеличилось на 9,9 процента.

Компания Lenovo Group Ltd - крупнейший в мире производитель персональных компьютеров - также сообщила, что, поскольку люди остаются дома для работы и учебы, спрос на ПК, планшеты и другие устройства растет. Растущий спрос на мобильные игры также предоставляет множество возможностей. Председатель и главный исполнительный директор компании Lenovo Ян Юаньцин пояснил, что компания обладает полной линейкой продуктов и у нее хорошие отношения с поставщиками программного обеспечения. Это поможет ей в дальнейшем стать универсальным поставщиком.

Компания Huawei заявила, что в условиях эпидемии коронавируса растут масштабы удаленной работы и обучения, что стимулирует спрос на ее персональные компьютеры, планшеты и другие устройства. Объем продаж этих устройств компании вырос в пять-шесть раз по сравнению с предыдущим годом. Huawei также ожидает, что ее бизнес-структура, которая обслуживает гаджеты потребителя, включая смартфоны, планшеты, умные часы и другие, в этом году также будет расти.

Президент Xiaomi Corp Ван Сян заявил, что опыт компании на китайском рынке показывает, что спрос на смартфоны остается устойчивым. По его словам, китайский рынок смартфонов восстанавливается быстрее, чем ожидала компания.

Вице-президент компании по исследованию рынка Counterpoint Питер Ричардсон считает, что смартфоны в настоящее время - очень важная часть повседневной жизни, особенно для тех, кто переживает длительные периоды самоизоляции или удаленной работы. "Хотя люди могут откладывать покупки из-за эпидемии коронавируса, особенно в начале кризиса, когда уровень неопределенности достаточно высок, они все равно в какой-то момент заменят свои смартфоны. Это означает, что продажи не будут полностью потеряны, просто они произойдут позднее", - считает Ричардсон.

Старший аналитик Urtrust Think Tank Consulting Co Ltd Чжан Ян заявил, что, поскольку Китай ускоряет строительство сетей 5G, во втором и третьем квартале будет наблюдаться рост продаж смартфонов 5G.

С постепенной отменой карантинных мер в городах по всему Китаю энтузиазм потребителей будет постепенно расти. Партия новых моделей смартфонов 5G будет выпущена в мае и июне, а цены на некоторые из них будут ниже 2000 юаней (282 долларов), что побудит потребителей обновить свои телефоны, считает Чжан.