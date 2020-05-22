АвтоВАЗ не собирается "убивать" Lada Xray

В Сети появились информация о том, что Волжский автогигант постепенно намерен снять с производства высокий хэтчбек Lada Xray. Якобы модель ждёт уменьшение объема выпуска, далее сборка исключительно под заказ, а затем уже завершение жизненного цикла.

Сообщается, что за две смены с конвейера ПАП B0, на котором выпускают Lada Xray, Lada Largus, Renault Logan и Sandero сходит почти 500 автомобилей. Сборка высокого хэтчбека не превышает 10-20 автомобилей. Учитывая низкий спрос, производство модели становится нерентабельным.

По сведениям "Российской газеты", суточный план сборки Xray действительно снизился до 10 штук, Largus собирают чуть больше, основной объём выпуска приходится на Logan и Sandero.

В то же время АвтоВАЗ опровергает слухи о снятии с производства Lada Xray. Компания не планирует отказываться от семейства автомобилей Xray. В пресс-службе компании на запрос "РГ" ответили кратко: "Это бред".

Отметим, продажи Lada Xray продолжают стремительно падать. В период с января по апрель текущего года было реализовано всего 5 785 автомобилей, что на 2 950 штук меньше, чем в прошлом году.

Lada Xray дебютировал на российском рынке в феврале 2016 года. За это время модель получила ряд доработок, улучшений и новых опций.

В ноябре 2018 года начались продажи Cross-версии Lada Xray, а уже в июле 2019 года в продаже появился Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.).

В конце апреля 2020 года стартовали продажи самой дорогой Lada Xray Cross с приставкой Instinct. Стильная модификация должна поправить продажи хэтчбека. Цены на семейство автомобилей Lada Xray лежат в диапазоне от 634 900 до 1 048 900 рублей.