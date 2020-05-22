АвтоВАЗ рассказал, как продаются "автоматические" Lada Vesta и Xray

"Российская газета" выяснила у АвтоВАЗа, как продаются "автоматические" Vesta и Xray.

Продажи Lada Xray Cross с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E и двигателей Renault H4Mk объемом 1,6 литра (113 л.с.) стартовали в конце июня 2019 года. Цены на Xray Cross AT лежат в диапазоне от 863 900 до 1 048 900 рублей. Доля продаж с июня 2019 года по апрель 2020 года выглядит следующим образом: 1%, 8%, 17%, 17%, 13%, 13%, 13%, 18%, 19%, 17%, 15%.

Продажи Lada Vesta с вышеупомянутыми силовыми агрегатами начались в конце ноября 2019 года. Vesta AT стоит от 758 900 до 1 013 900 рублей. Доля продаж с ноября 2019 года по апрель 2020 года выглядит следующим образом: 2%, 7%, 11%, 14%, 18%, 12%.

Резюмируя, доля "автоматических" версий моделей Lada с начала продаж по сегодняшний день заметно увеличивается. Заметный прирост связан с появлением новой связки коробки и мотора.

"Доля "автоматов" постоянно растет, апрель 2020 года в этом плане не показатель, т.к. дилеры могли продавать только то, что у них было на складах, поэтому результат не отражает реального спроса", - отметили в пресс-службе российской марки.

Напомним, в начале мая сообщалось, что за первый квартал 2020 года в России было реализовано 8165 "автоматических" Lada. Такой результат на 42% больше, чем за аналогичный период прошлого года (5747 штук).

Всего в январе-марте 2020 года на долю Lada с автоматической коробкой передач пришлось 10,6% от общего объема проданных отечественных автомобилей. В первом квартале 2019 года данный показатель составлял 7,2%.

Стоит отметить, что рыночная доля машин с автоматическими трансмиссия в России по итогам первых трех месяцев текущего года достигла уже 63%.