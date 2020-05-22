Бюджетные модели Ravon со значком Chevrolet добрались до дилеров

В Беларуси стартовали продажи автомобилей Chevrolet, которые ранее продавались под другим брендом Ravon. В России машины должны появиться этим летом.

До одного из дилеров в Беларуси, заключившего контракт на поставку автомобилей с производителем UzAuto Motors, прибыла партия Chevrolet Spark, Nexia и Cobalt.

Цена на Chevrolet Spark в базовой комплектации составляет 24 885 белорусских рублей (740 000 российских рублей). Во всех версиях хэтчбек укомплектован 85-сильным двигателем 1.3 литра и 4-ступенчатой АКП.

Купить седан Chevrolet Nexia можно начиная от 24 643 белорусских рублей (733 тысячи на наши деньги). В пару к 107-сильному мотору можно выбрать как "механику", так и автоматическую трансмиссию (на 1.4 тысячи дороже).

Chevrolet Cobalt предлагается с аналогичным Nexia силовыми агрегатами и стоит в базе 25 247 белорусских рублей (751 000 рублей).

"РГ" провела мониторинг предложений дилеров Беларуси. Выяснилось, что некоторые в настоящее время предлагают как Ravon, так и Chevrolet. Разница в цене между моделями под разными шильдиками, но идентичными во всём остальном, составляет примерно тысячу рублей.

В России американский бренд представлен тремя дорогими автомобилями: Traverse, Tahoe и Camaro.