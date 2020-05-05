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05.05.2020 09:22
Рубрика: Легковые авто

Бюджетные Chevrolet из Узбекистана дали фору Lada Granta до лета

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба Chevrolet. Фото: Пресс-служба Chevrolet.
Фото: Пресс-служба Chevrolet.

Компания UzAuto Motors отложила выход моделей Chevrolet на российский рынок. Одна из причин связана с карантинными мерами, другие - с долгами по бренду Ravon и проблемами с сертификацией.

Как сообщает "Газета.ру", выход моделей Chevrolet на российский рынок отложен как минимум до середины лета. Но это не конечный срок, он может увеличиться, если ситуация с пандемией не улучшится.

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Напомним, UzAuto Motors планировала вывести Chevrolet в марте 2020 года, однако автомобили не были ввезены в Россию до введения карантинных мер.

Но это не основная проблема Chevrolet из Узбекистана. Ранее "РГ" писала о том, что автомобилям придётся столкнуться с антипатией со стороны клиента из-за архаичности автомобилей, и шильдик американского бренда вряд ли поможет подстегнуть спрос.

Также стоит понимать, что Chevrolet, готовящийся выйти на Россию, по сути - тот же Ravon, а у последнего, как мы все помним, репутация крайне непостоянного игрока - приходившего и внезапно исчезавшего. Если с точки зрения потребителя это не такой большой минус - дефицита в брендах и моделях нет, то дилеры, связавшиеся раз с Ravon, наверняка побояться вести дела с Chevrolet, потому что нет никаких гарантий, что характер у бренда не такой же ветреный.

Фото: www.vk.com/nash_avtoprom
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К тому же Chevrolet должен стоить дороже, чем Ravon (должны же UzAuto Motors отчислять американской стороне за право использования бренда), поэтому в этом случае будет логичным вывод микроавтобуса Damas, который стоит в Узбекистане почти столько же, сколько Lada Granta. Только сможет ли Damas удовлетворить действующим в нашей стране требованиям по безопасности?

К слову, о безопасности. Chevrolet из Узбекистана должны будут перед продажей получить сертификаты соответствия, которые выдаются после прохождения серии краш-тестов, в том числе на работоспособность системы "ЭРА-Глонасс".

#Lada #Chevrolet