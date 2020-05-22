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Рубрика: В мире

Экс-дипломат США объяснил выход из Договора по открытому небу

Глава Белого дома Дональд Трамп не желает продлевать с Москвой договор о стратегических вооружениях СНВ-3, сигналом чего является решение США выйти из Договора по открытому небу. Такое мнение выразил экс-сотрудник госдепартамента Джим Джатрас.

Фото: iStock
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"Это очень широкий сигнал, что договор СНВ-3 не будет продлен", - приводит слова бывшего дипломата РИА Новости.

По мнению Джатраса, решение Вашингтона может стать еще одним шагом "на пути методичного уничтожения глобальной системы контроля над вооружениями", в особенности между США и Россией.

Ранее Трамп объявил о выходе США из Договора по открытому небу, который заключен между 34 странами, включая США и РФ. При этом причиной он назвал то, что именно Россия "не придерживалась договора".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова вскоре ответила, что "как раз у российской стороны есть очень четкие и давно сформулированные претензии к американцам по исполнению этой договоренности".

Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Напомним, что многосторонний Договор по открытому небу был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки. Согласно этому договору, государства-участники имеют право совершать облеты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью в соответствии с оговоренными в нем и согласованными квотами и регламентами наблюдательных миссий.

В мире США Договор об СНВ

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