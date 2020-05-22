Госдума приняла все законы для обеспечения поручений Путина

Госдума на своем заседании приняла новый пакет законодательных мер, которые направлены на поддержку граждан и бизнеса в усложнившихся из-за пандемии коронавируса условиях.

- Предыдущие поручения президента, которые были озвучены, законодательно обеспечены полностью, - подчеркнул Володин. - И сейчас уже вопрос за правительством, за правоприменением, регионами, муниципалитетами. Законы приняты, важно, чтобы они эффективно были реализованы.

Вячеслав Володин напомнил, что ряд мер касаются изменений в Налоговый кодекс. Речь идет о поправках, которые среди прочего позволят вводить налоговые льготы для тех предприятий, закупающих оборудование, маски, дезинфицирующие средства, делают все для того, чтобы защитить своих работников на предприятиях. "Это также и непосредственно адресные субсидии, помощь, которая будет поступать в регионы", - добавил спикер. В конечном итоге это "помощь нашим гражданам", пояснил он.

Глава нижней палаты напомнил, что принято и решение о дополнении мер поддержки, обещанных президентом. "Они распространяются на тех, кто в связи с нынешней ситуацией потерял работу, - отметил спикер. - Пособие увеличивается в два раза, на детей в таких случаях - до полутора лет".

По словам Володина, также увеличиваются пособия на тех, кто работает, но исчисляться оно будет уже с сумм куда больших.

Глава нижней палаты заверил, что будет налажен парламентский контроль этих и других принятых решений. Депутаты, по его словам, выедут в регионы и будут смотреть, как решаются задачи на местах, как выполняются поручения президента.

"В этой связи правильно, чтобы у нас была постоянная обратная связь, - резюмировал он, - с тем, чтобы на следующей неделе, когда соберемся вновь, у нас была информация, и мы могли бы оперативно принимать решения, тем самым повышая эффективность работы власти в целом через такие методы парламентского контроля".