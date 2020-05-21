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Рубрика: Власть

Бизнес-пакет

Одобрены меры по поддержке семей, самозанятых, бизнеса и НКО
Текст: Татьяна Замахина
Российская газета - Федеральный выпуск № 109(8163)
Госдума одобрила новый большой пакет мер поддержки граждан и бизнеса в ситуации пандемии коронавируса. В документ оперативно включены и те меры, о которых президент объявил 11 мая. Сфера применения новых норм широкая - от роста пособий на детей до налоговых льгот. В четверг законопроекты прошли первое и второе чтения. Третье, окончательное чтение запланировано на пятницу.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Первое чтение прошли поправки о послаблениях в налоговой сфере. Они рассчитаны на широкий круг лиц - предприниматели и граждане получат передышку и дополнительный шанс сохранить свой бизнес, отметили в профильном Комитете Госдумы по бюджету и налогам.

Основная мера - малый и средний бизнес из списка наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, начисленных во втором квартале 2020 года. А для пострадавших индивидуальных предпринимателей (ИП) сумма страховых взносов за нынешний год уменьшается на один МРОТ. Если у такого ИП нет работников, то страховые взносы на обязательное пенсионное страхование за расчетный период 2020 года составят 20 318 рублей.

Фото: iStock
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"Страховые взносы ИП начисляются не потому, что у них есть доход, а потому, что они зарегистрированы, - заявил глава профильного комитета Андрей Макаров. - Это решение президента поможет выживать самым маленьким, тем, кто в этой поддержке, наверное, сегодня больше всего нуждается".

А самозанятым вернут сумму уплаченного ими налога на профессиональный доход за 2019 год. Их тоже необходимо поддержать, ведь речь идет о "людях, которые поверили государству, вышли из тени", отметил глава комитета Государственной думы по бюджету и налогам Андрей Макаров.

Как подчеркнул председатель Госдумы Вячеслав Володин, в нынешних условиях "важно уменьшить налоговую нагрузку на граждан, малый и средний бизнес, социально ориентированные НКО". В частности, он выделил норму о снижении налоговых издержек для организаций и ИП, которые безвозмездно помогают в борьбе с коронавирусом.

Еще одна новелла освобождает доплаты работникам социальных учреждений от НДФЛ.

Кроме того, второе чтение прошел комплексный законопроект правительства о неотложных мерах для борьбы с последствиями пандемии.

Одна из поддержанных поправок увеличивает вдвое пособие по уходу за первым ребенком. Владимир Путин 11 мая уточнил, что такие средства получают неработающие граждане, в том числе студенты. Как правило, это молодые родители, которые нуждаются в поддержке, отметил он, указав увеличить пособие вдвое.

Благодаря принятию законопроекта с 1 июня минимальный размер пособия вырастет с 3 тысяч 375 рублей до 6 тысяч 752 рублей. "Такая сумма будет выплачиваться семье на каждого малыша в возрасте до полутора лет", - пояснил Вячеслав Володин. Максимальный размер при этом вырастет с 6 тысяч рублей до 13 тысяч 504 рублей.

Еще одна поправка "единороссов" направлена на защиту единовременной выплаты на детей от 3 лет до 16 лет в 10 тысяч рублей от взысканий по исполнительным производствам.

"Будет неправильно, если деньги, которые президент предложил направить на прямую помощь семьям с детьми, в итоге окажутся у кредиторов, будут списаны за долги", - объяснил первый зампред фракции "ЕР" Андрей Исаев.

Фото: Дмитрий Астахов/ТАСС
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В комплексном законопроекте также прописан широкий спектр мер в помощь бизнесу. Наиболее активно обсуждалась норма о помощи арендаторам - они смогут расторгать договоры об аренде без штрафов.

В основном чтении депутаты уточнили, кого это коснется. Право на расторжение получат предприятия малого и среднего бизнеса, которые работают в наиболее пострадавших отраслях. Бизнесмены смогут потребовать у арендодателя уменьшение платы на срок до одного года, после чего даются две недели на переговоры. Не договорятся - договор можно разрывать (надо успеть это сделать не позднее 1 октября). Важно, что арендатору при этом не нужно будет возмещать хозяину помещения упущенную выгоду. Однако обеспечительный платеж останется у арендодателя.

В итоге получился компромиссный вариант, в котором найден баланс интересов обеих сторон, резюмировал Андрей Макаров.

Поправки коснулись и сферы туризма - депутаты решили возложить решения в этой области на кабмин. Правительство получит право определять особенности возврата денег за оплаченный турпродукт, который не мог быть реализован из-за введения режима самоизоляции. То же касается и брони гостиниц.

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