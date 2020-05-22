Медведев заявил о последствиях выхода США из Договора по открытому небу

Напомним, что Вашингтон ранее анонсировал, что 22 мая официально уведомит участников соглашения о своем выходе, после чего спустя полгода они будут свободны от обязательств в рамках этого документа. Причиной власти США назвали якобы несоблюдение Россией условий договора, что РФ не раз опровергала.

- Объявленное Вашингтоном решение о предстоящем выходе из Договора по открытому небу (ДОН) стало очередным шагом США на пути разрушения создававшейся десятилетиями архитектуры международной безопасности, - оценил Медведев в публикации на странице в "ВКонтакте". - По сути, в Вашингтоне посягнули на заложенные в Договоре и даже отраженные в самом его названии цели - обеспечения открытости, транспарентности и доверия в военной области.

Он констатировал, что "прекращение участия американцев в этом соглашении ожидаемо обставляется якобы имевшими место нарушениями его положений со стороны России". При этом РФ не получила от Белого дома реакцию на запросы по их собственным многочисленным нарушениям положений ДОН. "США так и не дали вразумительных ответов на наши обоснованные вопросы", - уточнил Медведев.

Говоря о конкретных нарушениях американской стороны, зампред Совбеза отметил, что Вашинтон ввел максимальную дальность полетов над территорией Гавайских островов, ограничения для полетов над Алеутским архипелагом, а также установил необоснованные лимиты по высоте полета российских самолетов наблюдения. "Список можно продолжить", - добавил Медведев.

- Подобная схема оправданий собственных деструктивных действий уже не раз использовалась Вашингтоном как надуманный повод для выхода из других основополагающих документов в сфере контроля над вооружениями, - напомнил зампред Совбеза.

Он уточнил, что такая аргументация применялась в том числе для выхода из договоров по противоракетной обороне, о ракетах средней и меньшей дальности.

Дмитрий Медведев выразил надежду, что другие краеугольные договоренности в сфере контроля над вооружениями не пострадают "в пылу американской предвыборной борьбы". Он призвал Вашингтон "более ответственно подойти к скоро истекающему договору о СНВ - последнему действующему соглашению по ограничению и верификации в ракетно-ядерной сфере".

- Как мы уже неоднократно подчеркивали, Россия - за его сохранение без каких-либо предусловий, - напомнил Медведев.