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22.05.2020 11:01
Рубрика: Российский автопром

Названы Lada, которые легче всего перепродать

Текст: Константин Руссов
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа. Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг остаточной стоимости отечественных легковых автомобилей (читай - Lada). Лидерами рейтинга стали Largus и внедорожник 4х4.

За три года эти модели потеряли только 14% от первоначальной цены. Немногим меньше показатель остаточной стоимости у Lada Priora и Granta - 84.7% и 83.8% соответственно. Подчеркнём, что в расчёт брали только Granta, оснащённые механической коробкой передач.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
Она едет. Lada провела тест-драйв реплики раллийной "копейки"

За ними следует Lada Largus Cross с потерей после трёх лет эксплуатации 16.4% от начальной стоимости.

Что касается флагманской модели - Lada Vesta, то у седана с мотором 1.6 литра и МКП остаточная стоимость составляет 81.2%.

Как сообщили эксперты, у остальных автомобилей отечественных марок показатель остаточной стоимости не превышает 80%.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала, какие новые модели Lada появятся в течение шести лет, в их числе будет два кроссовера.

#Lada