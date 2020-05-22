Названы Lada, которые легче всего перепродать

Аналитическое агентство "Автостат" составило рейтинг остаточной стоимости отечественных легковых автомобилей (читай - Lada). Лидерами рейтинга стали Largus и внедорожник 4х4.

За три года эти модели потеряли только 14% от первоначальной цены. Немногим меньше показатель остаточной стоимости у Lada Priora и Granta - 84.7% и 83.8% соответственно. Подчеркнём, что в расчёт брали только Granta, оснащённые механической коробкой передач.

За ними следует Lada Largus Cross с потерей после трёх лет эксплуатации 16.4% от начальной стоимости.

Что касается флагманской модели - Lada Vesta, то у седана с мотором 1.6 литра и МКП остаточная стоимость составляет 81.2%.

Как сообщили эксперты, у остальных автомобилей отечественных марок показатель остаточной стоимости не превышает 80%.

Напомним, ранее "РГ" рассказывала, какие новые модели Lada появятся в течение шести лет, в их числе будет два кроссовера.