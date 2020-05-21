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21.05.2020 20:51
Рубрика: Российский автопром

АвтоВАЗ порадует россиян новыми кроссоверами

Текст: Юрий Зубко
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа
Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа

До 2028 года АвтоВАЗ выпустит два компактных кроссовера и новое семейство машин B-сегмента, к которому относится Lada Granta. Это следует из реестра федеральных специнвестконтрактов для ГИС "Промышленность", с которым ознакомилось РИА Новости.

Также в перечне указывается автомобиль "нижнего C-сегмента" (гольф-класс), к которому относится Lada Vesta.

Минпромторг подписал СПИК с АвтоВАЗом в январе 2018 года. В рамках 10-летнего контракта компания инвестирует около 70 млрд рублей, создаст 2300 новых рабочих мест и совместно с партнерами по Альянсу расширит локализацию материалов, деталей и комплектующих, внедрит новые технологии, разовьет научно-исследовательскую деятельность в России и увеличит объемы экспорта.

Фото: www.instagram.com/roma_urraco/
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Напомним, сейчас в модельном ряду российского автогиганта присутствуют следующие автомобили сегмента SUV: Lada 4x4, Lada Niva (бывшая Chevrolet Niva) и городской кроссовер Lada Xray.

Ранее "РГ" сообщала о том, что АвтоВАЗ выпустит 10 новых моделей и 7 рестайлинговых до 2026 года. Очевидно, что рестайлинг коснется Lada Niva, Vesta, Largus, а в число новых моделей может входить преемник Lada 4x4.

Также секретную модель АвтоВАЗа случайно заметили на видео. Не исключено, что новинка может оказаться городским кроссовером по типу XCode, кроссовером повышенной проходимости Lada Niva New Generation или и вовсе кроссовером С-класса.

В апреле АвтоВАЗ реализовал на российском рынке 9 396 автомобилей - это на 71% меньше, чем годом ранее. По итогам четырех месяцев 2020 года дилеры Lada продали 88 996 машин, что на 22% ниже показателя годичной давности.

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#Lada