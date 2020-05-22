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22.05.2020 14:00
Рубрика: Легковые авто

Nissan может уволить более 20 тысяч человек ради спасения бизнеса

Текст: Константин Руссов
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Компания Nissan может пойти на жёсткие меры в рамках реструктуризации бизнеса, положение которого усугубилось из-за пандемии коронавируса. Один из пунктов антикризисного плана касается увольнения сотрудников. Причём масштабных.

Фото: Пресс-служба Nissan.
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Nissan может уволить более 20 тысяч сотрудников на своих предприятиях по всему миру, что составляет примерно 15% от общего штата. Об этом сообщает издание Kyodo News. Напомним, что компания и ранее планировала оптимизировать численность персонала: к марту 2023 года Nissan должен был сократить 12 500 человек на 14 предприятиях и филиалах.

Ранее "РГ" сообщала, что японский автопроизводитель обнародует антикризисный план 28 мая 2020 года. По предварительным данным, Nissan пересмотрит стратегию ведения бизнеса на европейском рынке, сосредоточившись на автомобилях сегмента SUV, свернёт развитие бюджетного бренда Datsun и закроет несколько заводов.

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#Nissan