Новая Kia Optima не приедет в Европу из-за "немцев"

Новое поколение Kia Optima, которое в перспективе лишится этого имени, объедет Европу. В компании приняли решение не выводить новинку на рынки стран Старого Света из-за жесткой конкуренции с немецкими брендами.

"Новой Kia Optima в Европе не будет, и причина самая простая - мы руководствуемся спросом, - цитирует Autovisie операционного директора Kia Motors Europe. - Optima играет в сегменте с классными соперниками, где доминируют автомобили премиальных немецких брендов. Есть несколько стран, где модель продавалась неплохо: Польша и Швеция. Другими словами, у нового поколения Optima нет никакого экономического основания для появления в Европе".

Соответственно о появлении модели в кузове универсал тоже не стоит говорить. Optima Sportwagon - автомобиль, созданный на базе прошлой генерации специально для европейского рынка.

Премьера нового поколения Kia Optima состоялась в ноябре 2019 года. Правда, стоит отметить, что модель дебютировала только под именем K5, которое, по слухам, может стать глобальным, а название Optima - уйти в историю.

Предполагается, что в России новинка в отличие от Европы всё-таки появится. О сроках в представительстве Kia пока ничего не сообщали. Прошлое поколение модели можно купить от 1 364 900 рублей.