В Дагестане за сутки умерли 24 человека с диагнозом COVID-19

В Дагестане, по данным оперативного штаба республики, за сутки скончались 24 пациента с коронавирусом. Общее число погибших с диагнозом COVID-19 в регионе составило 65 человек.

За сутки госпитализировано 109 человек и 393 пациента выздоровели.

Напомним, что президент Владимир Путин поручил правительству оказать Дагестану дополнительную финансовую поддержку из госказны на меры по борьбе с распространением COVID-19, а также указал Минздраву при участии правительства республики утвердить план мероприятий по преодолению сложившейся эпидемиологической ситуации.

Для борьбы с коронавирусом в Дагестан будут переброшены два полевых мобильных госпиталя, сообщили в Минобороны РФ.

Автоколонны Донского и Ногинского спасательных центров прибыли в Дагестан из Ростова-на-Дону и Ногинска с необходимым для массовой дезинфекции оборудованием.